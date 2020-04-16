Трамп назвал позором освещение событий радиостанцией «Голос Америки»

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обрушился с критикой в адрес «Голоса Америки», назвав работу медиахолдинга позором. Соответствующее мнение глава американской администрации высказал в среду на брифинге в Белом доме, который был посвящен принимаемым федеральным правительством мерам по борьбе с распространением коронавируса.

«Если вы слышали то, о чем вещает «Голос Америки», то это позор. Они говорят отвратительные вещи о нашей стране», – сказал Трамп.

Затем он начал рассуждать о препятствиях со стороны демократов в Конгрессе на утверждение предложенных им кандидатур на должности в администрации. «Каждая кандидатура проходит долгий процесс, это занимает дни и дни, – обратил внимание президент. – Например, Майкла Пэка два года утверждают на должность главы Совета по вещанию, это мешает нам управлять «Голосом Америки»».

«Но у нас есть талантливые люди, которые любят нашу страну. Я хочу, чтобы их назначение одобрили», – добавил Трамп.

9 апреля на официальном сайте Белого дома появилась статья с критикой «Голоса Америки». В Белом доме отметили, что «Голос Америки» (Voice of America, VOA) – глобальная новостная сеть, финансируемая американскими налогоплательщиками – ежегодно он тратит около 200 миллионов долларов на свою миссию «рассказать историю Америки» и «четко и эффективно представить политику Соединенных Штатов» людям во всем мире. «Сегодня, однако, VOA слишком часто выступает в интересах противников Америки, а не за ее граждан», – говорится в статье.

Больше всего Белый дом возмутило то, что 1 апреля на сайте «Голоса Америки» были опубликованы две схемы динамики летальных исходов – в Китае и США, под которыми было написано: «По числу жертв от коронавируса США превзошли Китай». При том, что в настоящий момент, как отмечают эксперты по разведке, просто невозможно проверить достоверность китайских цифр.

«Журналисты должны сообщать факты, но VOA вместо этого усилило пропаганду Пекина», – считают в Белом доме.

В октябре 2019 года глава Белого дома заявил, что радиостанции «Голос Америки» и «Свобода/Свободная Европа», финансируемые из госбюджета США, не справляются со своей задачей, поэтому американские власти рассматривают возможность создания нового СМИ для вещания на зарубежные страны.

«Голос Америки» и «Свобода/Свободная Европа» находятся в ведении американского правительственного Агентства по глобальным средствам массовой информации. До 2018 года оно называлось Советом по вещанию. Обе радиостанции работают на английском и иностранных языках, включая русский. По закону они не имеют право вести вещание на территории США, хотя публикации на их сайтах находятся в открытом доступе.