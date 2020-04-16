TurkStat: В Турции в феврале вырос общий экономический товарооборот

Согласно данным TurkStat, в феврале 2020 года общий оборот в промышленности увеличился на 17,1%, в строительстве — на 8,3%, в торговле — на 28,2%, в то время как в секторе услуг этот показатель подскочил на 19,8% в год. Между тем, как отмечает Hurriyet, в месячном исчислении общий оборот вырос на 1,6 %.

Индекс общего товарооборота в строительстве в феврале увеличился на 9,2%.

В институте добавили, что индексы товарооборота в сфере услуг и промышленности выросли на 1,2% и 0,1%, соответственно. Кроме того, этот показатель в торговле за тот же период расширился на 1,8% в месячном исчислении.

Данные также показали, что индекс общего товарооборота Турции с учётом сезонных и календарных изменений улучшился на 2,9%.

Согласно TurkStat, оборот является важным краткосрочным показателем, используемым для оценки экономической ситуации в стране.

Отметим, что индексы рассчитываются в соответствии с изменением объёма продаж товаров и услуг, предлагаемых предприятием в течение отчётного месяца с течением времени, для мониторинга развития на ежеквартальной и ежегодной основе.