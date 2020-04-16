Си Цзиньпин и Путин обсудили ситуацию с коронавирусом

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3 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на…

Константин Завражин/Российская газета/POOL

Председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся в четверг, 16 апреля, заявил, что Москва и Пекин должны вместе противостоять политизации пандемии коронавируса и «развешиванию ярлыков». Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CGTN).

Китайский лидер во время беседы выразил уверенность, что Россия сможет быстро взять под контроль распространение коронавирусной инфекции COVID-19, а также восстановить экономическое развитие.

Он отметил, что КНР уже отправила РФ партию гуманитарной помощи, а также активно содействует российской стороне в закупке медицинских товаров в России.

По словам Си Цзиньпина, китайская сторона будет и в будущем «оказывать решительную поддержку России».

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