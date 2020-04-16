Врач из США напомнил, что обычные медицинские маски не спасают от коронавируса

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Минкомсвязи разработало мобильное приложение для оформления электронных пропусков
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации разработало мобильное приложение «Госуслуги СТОП коронавирус». Данное приложние было добавлено в App Store и Google Play....
Число жертв коронавируса в Москве выросло
В Москве умерли 13 заболевших коронавирусом человек в возрасте от 29 лет. Подобные данные говорят о том, что опасное заболевание представляет угрозу не только...
Состояние Татьяны Булановой улучшилось
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал о состоянии госпитализированной Татьяны Булановой. Продюсер рассказал, что Татьяна Буланова вышла на связь и чувствует себя лучше....
Перенос сроков ЕГЭ в 2020 году возможен во второй раз
Российские власти сферы образования вновь заговорили про ЕГЭ. В Рособрнадзоре не исключают возможность еще одного переноса единого государственного экзамена. Все будет зависеть от эпидемиологической...
У столиці обстежують пожежників, які гасять вогонь у Чорнобилі
Серед столичних рятувальників, які борються з лісовими пожежами у Чорнобильській зоні, відбулась чергова ротація. 12 квітня 35 вогнеборців, які повернулися до Києва, проходять обстеження...