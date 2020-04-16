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Российский многоцелевой истребитель Су-35 совершает полет на Международном авиационно-космическом…

Российский многоцелевой истребитель Су-35 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019

Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/579/12607579/upload-RIAN_5988328.HR-pic905-895x505-82772.jpg" alt="Перехват самолета-разведчика: США обратились к Минобороны" /></p> <p>

Пентагон обвинил Москву в перехвате истребителем Су-35 патрульного самолета P-8A Poseidon Шестого флота ВМС США в небе над Средиземным морем. Ранее эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик ВМС США в Тихом океане. В США подчеркивали, что этот лазер способен нанести серьезный ущерб летным экипажам и морякам, а также корабельным и авиационным системам.

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США обвинили российские Вооруженные силы в провокации из-за пролета сверхманёвренного истребителя Су-35 менее чем в восьми метрах от патрульного противолодочного самолёта-разведчика P-8A Poseidon Шестого флота Военно-морских сил США над Средиземным морем.

По словам главы Европейского командования ВС США и главнокомандующего силами НАТО в Европе генерала Тода Уолтерса, американские дипломаты в Москве изучают инцидент вместе с российскими властями и передают им недовольство «центра», передает РИА «Новости».

По словам американской стороны, в среду, 15 апреля, Су-35 на большой скорости пролетел около P-8A Poseidon, следовавшего в международном воздушном пространстве, чем создал турбулентность для самолета США.

Двумя днями ранее в сети появился ролик, на котором запечатлены необычные маневры польского истребителя F-16. Видео было снято с борта Ил-38 и опубликовано неизвестным пользователем. На кадрах самолет ВВС Польши пытался совершать сопровождение российской авиагруппы.

В итоге иностранный истребитель выпустил шасси, что на языке военной авиации предполагает требование совершить посадку.

«Но не в международном воздушном пространстве, на высоте 6 км, да еще самолету, идущему в сопровождении истребителей», — обратил внимание автор ролика.

Предполагается, что F-16 не мог идти с такой же скоростью, что и группа самолетов ВКС РФ, состоявшая из Ил-38 и истребителей Су-27, и по этой причине был вынужден совершить такой маневр.

При выпуске шасси западное воздушное судно максимально сохраняло устойчивость при малых скоростях из-за перевода во взлетно-посадочную конфигурацию.

Член комиссии при президенте по вопросам развития авиации Юрий Сытник назвал произошедшее совершенно обыденным явлением. Он напомнил, что международное воздушное пространство открыто для всех, поэтому подобные встречи самолетов различных государств неизбежны.

«Поэтому нельзя запретить им подлетать к нашей группировке, так же как нельзя запретить летать нашим самолетам. Идут довольно серьезные игры», — приводит слова Сытника издание «ПолитПазл».

В феврале нынешнего года в России были установлены правила, регламентирующие применение оружия и боевой техники при охране воздушной государственной границы. Соответствующее постановление 26 февраля 2020 года подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Аналогичное постановление, принятое 19 августа 1994 года, утрачивает силу.

«При обнаружении неопознанного воздушного судна, приблизившегося с сопредельной стороны к государственной границе на расстояние 50 км (для Южного и Восточного военных округов — 100 км) и менее и продолжающего полет в направлении государственной границы, или

при внезапном обнаружении в 150-километровой полосе от государственной границы над территорией РФ неопознанного воздушного судна приводятся в готовность №1 дежурные силы,

Поднимаются в воздух дежурные самолеты (вертолеты) принимаются меры к установлению радиосвязи с экипажем указанного воздушного судна через соответствующие органы обслуживания воздушного движения (управления полетами) и ближайшие по направлению его полета органы управления дежурными силами», — цитирует ТАСС текст документа.

В вопросах регламентирования расстояния до российских границ, при достижении которых неопознанным воздушным судном дежурные силы приводятся в готовность №1, в целом, ничего не изменилось — ранее эти же дистанции были обозначены в других нормативно-правовых актах.

К дежурным силам постановление относит специально назначенные для этого радиотехнические и радиолокационные силы и средства, самолеты и вертолеты, зенитные ракетные силы и средства, корабли и катера, силы и средства радиоэлектронной борьбы, способные вести борьбу со средствами воздушно-космического нападения, а также органы управления ими.

Как и в прежнем документе, постановление предполагает, что при отказе судна-нарушителя подчиниться командам ВС РФ применяется оружие на поражение.

В том же месяце сообщалось, что эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик P-8A Poseidon ВМС США в Тихом океане, указано в распространенном заявлении американских военно-морских сил.

«17 февраля китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик P-8A ВМС США, который патрулировал пространство над международными водами Тихого океана в 380 милях (611,5 км) к западу от острова Гуам. Лазер, который не был виден невооруженным глазом, был замечен датчиком на борту P-8A», — уточняется в документе.

Как утверждают военные, их летательный аппарат патрулировал территории «в соответствии с международными нормами». Они подчеркнули, что лазер такого класса потенциально способен нанести серьезный ущерб летным экипажам и морякам, а также корабельным и авиационным системам.

В ВМС США заключили, что действия китайского эсминца были небезопасными и непрофессиональными. В документе говорится, что действия Пекина противоречат двусторонним и международным договоренностям.

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