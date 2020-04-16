«Операция коронавирус-2019» – игра на свержение Путина, Трампа и Си Цзиньпина

«Вбрасывались фейки, что Путин не просто заболел, а убежал из Москвы. Та же схема дезинформации применялась против Сталина в 1941 году: немцы подступают к столице, а генералиссимус якобы исчез, бросив страну, — говорит профессор, доктор политических наук Игорь Панарин. О том, кого ветераны американской разведки обвиняют в изготовлении биооружия и какая жесткая борьба развернулась внутри глобальных и российских элит на фоне пандемии, Панарин рассказал в интервью «БИЗНЕС Online».

«АКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ ПРОТИВ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА — СЛУЧАЙ АБСОЛЮТНО БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ»

— Игорь Николаевич, вы уже на протяжении нескольких недель на своем видеоканале «Мировая политика» анализируете ситуацию с коронавирусом. Какое впечатление сложилось лично у вас: это вирус естественного или же искусственного происхождения?— На этот счет я читаю и отслеживаю самые разные точки зрения, но моя версия состоит в том, что COVID-19 — конечно же, биологическое оружие. Либо, как его еще называют в СМИ, бактериологическое или просто биооружие. К сожалению, в этом у меня практически нет сомнений. Он имеет искусственное происхождение, как и вся эта информационная волна, поднятая вокруг него.— Но в таком случае кого вы относите к возможным разработчикам коронавируса как биооружия? Какие cуществуют косвенные признаки, доказательства?— Скажем, сайт ветеранов армии и разведки США VeteransToday (не только он, но он — наиболее системно) уже довольно давно высказывает эту версию. Более того, данный портал приводит документы о том, что разработка COVID-19 завершилась в 2015 году. Один из центров, где находились секретные лаборатории, базировался в штате Северная Каролина, другой — в Гарварде, и третий — в Арканзасе. По мнению ветеранов американской разведки, эксперименты по испытанию нового биооружия проводились на территории Великобритании (в том числе в Кембриджском университете), где они финансировались фондом Билла Гейтса, а также в Австралии и Канаде. При этом апробация некоторых компонентов осуществлялась в биолабораториях Грузии и Украины. Как указывает источник, подобное, скорее всего, происходило и на базе Института вирусологии в Ухане, кстати, финансируемого Соросом, где позднее возник эпицентр заражения. Хотя это еще вопрос: а был ли там эпицентр? Есть свидетельства, что один из американских врачей переболел коронавирусом еще в ноябре 2019 года, и произошло это на территории США еще до того, как в Китае обнаружили у себя эту инфекцию.(Цитата с сайта VeteransToday: «…Имеются значительные косвенные доказательства того, что эта пандемия COVID-19 была биологическим оружием, которое было развернуто, в первую очередь против Китая и Ирана, но „отскочило“ против его создателей. Все эксперты по биологической войне говорят, что традиционно стратеги скептически относились к биологической войне именно потому, что она имеет тенденцию „отскакивать“, бить по своим и создавать отдачу» — прим. ред.). «Билл Гейтс — большой друг Демократической партии США и главный спонсор клана Клинтонов Фото: © Григорий Сысоев, РИА «Новости»— И все-таки, кто же может быть заказчиком такой масштабной работы?— Как предполагают — бывший руководитель компании Microsoft и один из богатейших людей планеты (а в период с 2009 по 2016 год — самый богатый, по версии Forbes) Билл Гейтс и так называемый благотворитель Джордж Сорос. Заметим, что Гейтс — большой друг Демократической партии США и главный спонсор клана Клинтонов (так называемых клинтонитов). Кроме того, с ними обоими тесно связано то, что я называю «глубинное государство» с центром в Лондоне. Я еще в январе 2020 года выдвинул версию, что «штаб» (если можно так сказать) этой игры располагается в печальной памяти британском городе Солсбери, и призывал отправить туда международную инспекцию. — А как же сообщения о том, что принц Чарльз Уэльский заразился коронавирусом? Что премьер-министр Борис Джонсон на какое-то время попал в реанимацию?— Я считаю это дезинформацией и отвлечением внимания со стороны англичан. Я не верю в достоверность этих медицинских реляций. Тем более что Джонсон, как радостно сообщают британские журналисты, уже благополучно идет на поправку. Что до цели затеянной «глубинным государством» игры — это ни больше ни меньше удар по всему миру, и такого, разумеется, не бывало еще никогда. Можно с уверенностью сказать, что такое активное применение биологического оружия против всего человечества — случай абсолютно беспрецедентный.В комментариях к моему видеоканалу «Мировая политика», который я веду в интернете, мне писали итальянцы, что сотрудники фонда Билла и Мелинды Гейтс (созданного якобы для того, чтобы поднять уровень здравоохранения во всем мире) еще осенью 2019 года организовали в ряде итальянских городов серию прививок от гриппа, и потом именно в этих местах наблюдались наибольший мор и смертность. Хотя не думаю, что следует всему верить из того, что рассказывают. Ведь доходит до того, что люди жгут сотовые вышки, поскольку подозревают, что именно они транслируют заразу. Именно такие «костры ведьм» охватили сейчас Великобританию. Мне сложно это комментировать — мы все стали слишком нервозны, и не только в России. Кстати, мы еще выглядим достаточно спокойными на общем мировом фоне. «Когда на территории КНР появился коронавирус, сотрудники западных спецслужб, которые его там применили, уже имели прививку от него. Это очень важный момент: прививка от COVID-19 уже может быть в наличии!» Фото: pixabay.com

«В ИТАЛИЮ МОЩНЫЙ ВИРУС БЫЛ ЗАНЕСЕН ПРИ ПОМОЩИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ СЕТИ «ГЛАДИО»

— Впереди пандемии коронавируса по миру шагает пандемия ужаса перед новой инфекцией. И она бьет по многим сильнее самого вируса.— Здесь очень важный момент: применением биологического оружия сегодня все не исчерпывается, все это сопровождается мощнейшей дезинформационной кампанией, которая создает человечеству проблемы скорее психические, нежели гриппозные. При этом и английские, и итальянские статисты и аналитики свидетельствуют: смертность в Италии и Великобритании в этом году даже меньше, чем прошлом, так что ничего катастрофически необратимого не происходит. Однако уровень опасности преувеличен на порядок! Так что это тоже масштабный социальный эксперимент, но уже в сфере дезинформации и фейков. Всю Старую Европу с ее приверженностью правам человека кто-то властной рукой ставит на место: практически во все европейские страны введены войска НАТО (якобы в связи с будущими масштабными учениями). А Европарламент, который с легкостью возмущается разгоном двухтысячной демонстрации в Москве, почему-то молчит по этому поводу — никого это не трогает. Это тоже любопытный фактор.К сожалению, я вынужден констатировать, что российские СМИ в подавляющем своем большинстве оказались в русле глобалистского тренда: они тоже занимаются нагнетанием ситуации.— Совершенно верно, нам устроили некий армагеддон онлайн — и по телевизору, и в интернете. От массива льющейся на нас негативной информации никуда не спрятаться: людей заперли дома, а единственные средства их коммуникации — гаджеты, соцсети и мессенджеры — тоже переполнены сообщениями о COVID-19.— Судите сами: в прошлом году в мире от гриппа умерли 650 тысяч человек (для сравнения: на момент интервью в мире было зафиксировано около 97 тысяч смертей от коронавируса — прим. ред.). Разве кто-нибудь вводил в прошлом году безумные штрафы, налоги и ограничительные меры в связи с этим? А сейчас в Италии штрафы по 5 тысяч евро, во Франции — около 4 тысяч евро, а в Испании они могут достигать 600 тысяч. Многим европейцам это кажется дурным сном. При том, как заметил и наш доктор Мясников, смертность от COVID-19 не превышает 4–5 процентов. Тогда почему развернута такая мощная информационная компания вкупе с агрессивным наступлением на права человека — на свободу его передвижения и прочее? Не забудем: и в России, в Москве, еще в самом начале карантина предпринималась попытка ввести цифровые пропуска… «Смертность от COVID-19 не превышает 4–5 процентов. Тогда почему развернута такая мощная информационная компания вкупе с агрессивным наступлением на права человека — на свободу его передвижения и прочее?» Фото: «БИЗНЕС Online»— Ну в Казани эта попытка, о которой вы говорите, увенчалась успехом. Есть даже специальный сайт, выдающий цифровые пропуска.— С понедельника и Первопрестольная, как известно, переходит на пропускной режим (как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, с 13 апреля в столице вводятся пропуска для поездок на работу, но затем режим будет только ужесточаться — вплоть до контроля за передвижением внутри каждого района — прим. ред.). Это очевидные переборы, поскольку степень угрозы явно не соответствует принятым мерам. Да, пандемию надо лечить, с ней надо бороться, но при этом не стоит забывать о здравом смысле. Дональд Трамп правильно напоминал о числе погибающих в ДТП в США: на протяжении нескольких лет эта трагическая цифра не опускается ниже 40 тысяч человек в год. Но ведь никто автомобили на этом основании не запрещает!В этом контексте обращают на себя внимание уже упомянутые мной учения НАТО под названием «Защитник Европы» — Defender Europe 2020. Несмотря на все карантинные ограничения, Defender Europe 2020 (заметим, крупнейшие за всю натовскую историю на европейской территории и предусматривающие переброску 40-тысячного воинского контингента) не отменены! Руководители учебной операции просто уменьшили ее объем. Самое любопытное, что натовцы, согласно плану, перемещаются через самые зараженные центры Германии — Мюнхен, Баден-Вюртемберг и Гамбург. Возникает вопрос: их что, опасность заразиться вообще не волнует?— А почему не волнует, как вы думаете?— Есть предположение, что солдатам НАТО уже была сделана прививка от COVID-19 и иных боевых вирусов. Между прочим, по информации, озвученной 3 апреля сайтом VeteransToday, число боевых вирусов может достигать 89, а разработаны они были по преимуществу в Кембридже, который спонсируется в том числе Биллом Гейтсом. Есть также основания считать, что, когда на территории КНР появился коронавирус, сотрудники западных спецслужб, которые его там применили, уже имели прививку от него. Это очень важный момент: следовательно, прививка от COVID-19 уже может быть в наличии!Как мне сообщали итальянские патриоты, боевой вирус был применен в пяти странах: в Китае, Иране, Италии, Франции и Германии. А уже в Испанию он был занесен через Францию и Италию. Это вирусы разных моделей: наиболее мощный сработал в Италии, второй по силе — в Иране, третий — в Китае и т. д. Что касается России, то мы себя повели в этой ситуации очень правильно: мы мгновенно закрылись от Китая — так что ни один наш человек не заболел от китайской модификации вируса. — Но социологи свидетельствуют, что предложение Терешковой об «обнулении» было воспринято обществом преимущественно негативно.— Да у многих это вызвало негативное отторжение, а у меня — полную поддержку. Почему? «Обнуление» еще вовсе не означает, что в 2024 году Владимир Путин пойдет на очередной президентский срок. До этого еще три-четыре года — о чем тут говорить? Но сама возможность такого выбора придает российской политической конструкции устойчивость. После коронавирусной истерии мы все поневоле проснемся в другом мире, падение экономики будет наблюдаться не только у нас, но и в Европе, и в том же Китае. Совершенно непонятно, уцелеет ли в этой ситуации Си Цзиньпин как лидер КНР. Или к власти в Поднебесной придут глобальные антироссийские либералы? Да и что будет с Трампом — сохранит ли он за собой президентский пост? Думаю, что в нынешней неопределенности смена Путина совершенно недопустима.Если же ситуация стабилизируется и будет по отношению к нам благоприятной, решение о 2024 годе может быть принято с большей четкостью и легкостью, чем сейчас. «Многие эксперты больше склонялись к тому, что Мишустин — промежуточная, временная фигура, призванная отвлечь внимание и т. д. Однако, по моему мнению, Путин, назначив Михаила Владимировича, решился на исторический шаг» Фото: kremlin.ru

«ЕСЛИ БЫ СЕЙЧАС НА МЕСТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МИШУСТИНА СИДЕЛО СТАРОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО МЕДВЕДЕВА, СТРАНУ ЖДАЛ БЫ ПОЛНЫЙ ОБВАЛ»

— Насколько важны поправки в Конституции РФ, коли вокруг них развернулась, на ваш взгляд, такая нешуточная борьба?— Могу заметить, что я один из немногих политологов, кто поддержал назначение Михаила Мишустина премьер-министром (с 16 января 2020 года — прим. ред.). Многие другие эксперты (не будем их называть) больше склонялись к тому, что Мишустин — промежуточная, временная фигура, призванная отвлечь внимание и т. д. Однако, по моему мнению, Путин, назначив Михаила Владимировича, решился на исторический шаг. Представьте: если бы сейчас на месте правительства Мишустина сидело бы старое правительство Дмитрия Медведева! Страну наверняка ждал бы полный обвал — экономики, социальной жизни и т. д.Комплекс поправок, которые собирались принять 22 апреля, я называю левоконсервативным поворотом. Почему? Обратимся опять к фигуре Михаила Мишустина. Этот человек на протяжении многих лет материально поддерживал обитель Серафима Саровского в Дивеево, и не слишком это афишировал. А 15 января, когда глава государства заявил о назначении нового премьера, было, по православному календарю, как раз днем преподобного Серафима Саровского! По этой причине некоторые священники заявили, что небесным покровителем нынешнего главы правительства является именно этот святой, канонизированный, кстати, императором Николаем II.Мишустин регулярно участвовал в заседаниях по разработке конституционных поправок, одна из которых предусматривает, как мы знаем, внесение понятия Бога в Конституцию РФ. Это очень важно. Второе: социальные льготы граждан — теперь тоже закреплены. Одна из проблем современной России — жуткое, растущее расслоение между богатыми и бедными. Это расслоение значительнее, чем в Европе и США, и это опасно, чревато потрясениями. Теперь это несколько смягчается, демпфируется.Другой важный момент. Для России всегда очень болезненным выглядел вопрос о транзите власти. И это — не только при Сталине, но и в царское время начиная с Петра I, Павла I, да и еще раньше.— Ну тогда работал другой принцип — наследственный.— Тем не менее мы имеем массу примеров негативного транзита, когда власть переходила не в те руки. Здесь же Владимир Путин раньше начал контригру в январе 2020 года, предотвратив тем самым дестабилизацию, которая, с моей точки зрения, планировалась на март. В свою очередь, наш стратегический противник готовил три вещи. Первая — учения НАТО Defender Europe 2020 с концентрацией войск альянса у европейских границ России. Мне обычно возражают на это: да что там эти 20–40 тысяч бойцов, это ничто! Да, ничто, если их собираются отражать. А если не собираются и какая-то часть элиты уже готова отдать совсем другую команду? Ну и второй момент — это, конечно, биовирусы, запущенные с самых разных географических точек. Третий момент: совершенно оголтелая информационная компания вокруг коронавируса, заодно направленная против Путина. Перечисленные мною факторы совпали, как мне думается, не случайно — кто-то все это готовил! Но российский лидер опередил: он начал свою игру еще в январе с назначения Мишустина.Разумеется, левоконсервативный поворот российской политики совершенно не устраивает глобалистский Лондон и финансовые круги, которые за ним стоят. Поэтому сейчас мы приближаемся к решающему эпизоду противостояния. Операция COVID-19 должна была привести к свержению трех мировых лидеров: Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. То есть это игра против триумвирата, против трех конкретных политических режимов»Фото: © Михаил Климентьев, РИА «Новости»

«ОПЕРАЦИЯ COVID-19 ДОЛЖНА БЫЛА ПРИВЕСТИ К СВЕРЖЕНИЮ ТРЕХ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ: ПУТИНА, ТРАМПА И СИ ЦЗИНЬПИНА»

— Но ведь Россия — не основная цель коронавирусной войны. Наиболее пострадавшая сторона на сегодняшний день — это Италия, где уже умерло более 18 тысяч человек. А по какой стране пришелся второй по силе удар?— По Ирану. Там число заразившихся превысило 66 тысяч, более 4 тысяч человек погибли (данные по состоянию на 10 апреля — прим. ред.). Между прочим, командующий КСИР (Корпуса стражей исламской революции) Хоссейн Салами еще в начале марта заявил, что это настоящая «биологическая атака», предпринятая Соединенными Штатами против Китая и Ирана. «Сегодня страна ведет биологическую битву, — сказал тогда Салами. — Но даже сегодня мы победим в борьбе с вирусом. США должны знать, что, если они это сделали, вирус вернется к ним!»

При этом давайте вспомним, что зараза в Иране не в последнюю очередь стала распространяться из города Кум — а это не только священный город шиитов, духовная и административная столица, но и место, расположенное в непосредственной близости от атомных объектов Исламской Республики. Так что точка для нанесения удара была выбрана далеко не случайно. Точно так же и в Китае. Что такое Ухань? Это город первой китайской революции — именно после случившегося там в 1911 году Учанского восстания пала империя Цин. А при Мао Цзэдуне это был центр «культурной революции», где было особенно много хунвэйбинов. В-третьих, это переплетение множества транспортных узлов: воздушных путей, железных дорог и речных артерий (там протекает река Янцзы). Таким образом, и в Иране, и в Китае в качестве мишени были выбраны города-символы, имеющие огромное значение для своих государств.Я считаю, что применительно к Китаю вынашивался ни много ни мало замысел свержения Си Цзиньпина. Вообще, если говорить об операции COVID-19 как о комплексной, то, помимо дестабилизации мира, она должна была привести к свержению трех мировых лидеров: Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. То есть это игра против триумвирата, против трех конкретных политических режимов.Первый удар пришелся по Си Цзиньпину, но он не успел к нему как следует подготовиться. По моей информации, в КНР на 3–5 марта были намечены традиционные заседания парламента, в период которых Си Цзиньпин планировал отправить действующее правительство в отставку и предпринять большую чистку рядов китайской элиты от либералов и «комсомольцев» («комсомольцами» в Китае называют партийных функционеров, вышедших из низов и поднявшихся наверх благодаря комсомольским структурам. Партия «комсомольцев» противостоит партии «принцев», рожденных внутри привилегированного номенклатурного слоя, — прим. ред.). Но сделать этого он не успел. В ноябре 2019 года в КНР были зафиксированы первые случаи COVID-19, а в период между 20 и 30 января произошла сильная вспышка, спровоцированная, по всей видимости, извне. Зараженные появились буквально во всех регионах и провинциях Поднебесной. После этого 24 февраля было принято решение перенести заседание Всенародного собрания народных представителей КНР.— А насколько сильны китайские «комсомольцы»? Многие о них говорят в негативном ключе, хотя в том, чтобы быть выходцем из низов и самому всего добиться, ничего позорного нет. Это выходцы из китайского народа. Или они кем-то управляются извне?— В Китае лидером «комсомольцев» считается действующий глава правительства Ли Кэцян, и сторонников у него достаточно. Моя точка зрения: «комсомольская» когорта КНР связана с лондонскими глобалистами. Это некая внутренняя неформальная партия — как клинтониты в США или либералы, сислибы в РФ, доминирующие в нашем финансово-экономическом блоке.Впрочем, их доминирование уже не безусловно. В отличие от своего друга Си Цзиньпина, Владимир Путин успел начать чистку элиты, и сделал он это в спасительном январе, отправив в отставку правительство Дмитрия Медведева. В новом кабмине, помимо самого Мишустина, есть очень сильные государственники, среди них — первый вице-премьер Андрей Белоусов. Между прочим, он единственный, кто из финансово-экономического правительственного блока безоговорочно признал присоединение Крыма, все остальные были крайне осторожны в своих высказываниях. Я считаю его русским державником, всячески поддерживаю его назначение и рассматриваю связку Мишустин – Белоусов как очень сильную. Полагаю, что их усилиями в нынешних непростых условиях российская экономика удерживается на плаву, валового роста цен не наблюдается, а все простейшие необходимые продукты — мука, сахар, макароны, картофель и другие — в магазинах есть. Пусть крупы и консервы поначалу, в дни наибольшего ажиотажа, смели с полок, но паника прошла, и призрак голодной смерти впереди точно не просматривается.Мишустин вообще очень работоспособен, он умелый организатор. Другие опорные фигуры в окружении Путина — это министр обороны Сергей Шойгу, секретарь совета безопасности Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников и псковский митрополит Тихон (Шевкунов). Это те люди, которых безоговорочно можно отнести к корневым фигурам путинской команды.Плюс к январской кадровой чистке в марте мы успели нанести нефтяной контрудар…— Вы подразумеваете выход России из нефтяной сделки ОПЕК?— Да, и я считаю это правильным решением.— А то, что цены за баррель упали тогда к 13–15 долларам?— Но сейчас они уже снова поднялись: нефть марки Brent торгуется по 36 долларов за баррель, да и новые договоренности о снижении нефтедобычи уже достигнуты. В условиях этих ценовых колебаний мы протянем, а они — наши конкуренты — навряд ли. Я подразумеваю не только Саудитов, но и США. Прежде Трамп имел все основания гордиться своими достижениями: за три года он организовал 7 миллионов новых рабочих мест, уменьшил безработицу. В будущем ноябре у 45-го президента США было 80 процентов шансов победить на очередных президентских выборах. Джо Байден и Берни Сандерс на его фоне смотрелись просто смешно. И вдруг кризис, вызванный коронавирусом, дает Трампу снова 4 миллиона безработных. Так что теперь шансы хозяина Белого дома существенно снизились.Как мне кажется, и внутри США в настоящее время применяется биооружие — можно сказать, что это шестая мишень помимо Италии, Ирана, Китая, Франции и Германии. По словам VeteransToday, «американский талибан» (как они это назвали) сознательно распространяет вирусы на территории Штатов. Локальная цель, повторюсь, — свалить Дональда Трампа. Заметим, что внутри России COVID-19 распространяется пока что не с такой скоростью. Первые два случая заражения коронавирусом были зафиксированы в конце января. Тем не менее эпидемия до сих пор не смогла охватить все российские регионы, а в некоторых субъектах счет, слава богу, идет даже не на десятки, а на единицы заболевших. То есть скорость распространения инфекции по стране (а страна у нас, конечно, большая — с этим не поспоришь) довольно низкая. Италии хватило 7 дней, а Китаю — 10, чтобы быть полностью охваченными пандемией. «Полет Владимира Путина в Дамаск 7 января и его встреча с Башаром Асадом, я считаю, предотвратили войну. Это ведь было очень рискованно, но Путин на это пошел» Фото: kremlin.ru

«ПРОДОЛЖАЕТСЯ КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ ДВУМЯ МОДЕЛЯМИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА — «РУССКИМ ПУТЕМ» И «БРИТАНСКИМ ПУТЕМ»

— Почему именно Путин, Трамп и Си Цзиньпин попали, как вы говорите, под удар? В контексте геополитики они конкуренты, а не союзники. Или просматривалась возможность некоего союза консервативных мировых лидеров?— Я предполагаю, что общение этих трех лидеров постепенно должно было привести к «новой Ялте» — по образцу Ялтинской конференции в феврале 1945 года. Причем это могло случиться очень скоро — по моей версии, самым удачным моментом для таких переговоров мог бы стать июнь нынешнего года, а самым подходящим местом — Белград. Почему именно Белград? Это было бы глубоко символично. В столице Сербии находится единственный в мире памятник императору Николаю II. Да, у последнего российского царя было множество слабых сторон. Я лично его критикую за то, что в январе 1917 года он не решился на чрезвычайные меры и кадровую чистку — в отличие, кстати, от того же Путина, который в январе 2020 года принял своевременные решения. Но при Николае Последнем была построена Транссибирская магистраль — 9 тысяч километров железнодорожного полотна, очень важного для будущего империи. Население России увеличилось на 60 миллионов — какое еще правление может этим похвастать? Но главное — по инициативе русского императора была созвана первая мирная Гаагская конференция 1899 года, выдвинувшая концепцию мирного развития человечества. Конференция открылась в день рождения Николая Александровича — таково было предложение датской королевы, оценившей заслуги Романова в ее созыве. Мы предлагали мир без конфликтов и войн. Россия была фактически самодостаточна, ее население росло, экономика развивалась. Это не устраивало британцев, которые предлагали свой путь войны. Именно Лондон сделал все, чтобы развязать Первую Мировую войну, в результате которой рухнули Османская, Российская, Германская и Австро-Венгерская империи. Затем последовала Вторая мировая война — как продолжение того же пути.По сути, и сейчас продолжается конкуренция между этими двумя моделями развития человечества. Одну из них можно условно назвать «русский путь», а другую — «британский путь». Поэтому цель возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина я видел в предотвращении очередной мировой войны, которая может происходить как в горячей форме, так и в форме биовойны (что и случилось в настоящий момент). Это первое. Второе, о чем следовало бы договориться трем мировым лидерам, — это о ликвидации блока НАТО как агрессивной структуры. Третье — о создании новой модели мира, которая на евразийском материке могла бы выразиться в том числе в геополитическом союзе Германии, Австрии, Италии, России и Беларуси (я это называю ГИАруссией). Еще один вероятный союз — это Балканская конфедерация с центром в Белграде. Затем «Франкония» — Франция, Бельгия, Испания, Шотландия. На севере — условный «Ганзейский союз» — Скандинавия и страны Балтии. Ну и Англия с Голландией — у них тоже союз вполне мог бы сложиться. Плюс арианское пространство — Турция, Иран, Ирак, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн. А на Ближнем Востоке — Ассирия (Сирия, Ливан, Иордания, Кипр, Палестина) и т. д. Все это необходимо для того, чтобы полностью отсечь возможности для Великобритании когда-либо организовать какую-либо войну.Разумеется, это не более чем мое предложение, моя гипотеза по новой картине мира, к которой могли бы совместно прийти Путин, Трамп и Си Цзиньпин. Не так давно, 16 декабря 2019 года, состоялась международная конференция в Катаре (Доха), где и мне довелось участвовать. Уровень конференции был довольно высоким — там присутствовали заместитель генсека ООН, главы государств, несколько тысяч гостей из 104 стран. Я высказал на этом мероприятии идею о необходимости тройственной встречи и не встретил ни отторжения, ни возражений. Но это дискуссионная площадка, и там звучат самые разные идеи.— Насколько эффективно удается держать удар Трампу? Такое впечатление, что он в самом уязвимом положении.— Дональд Трамп, по моей оценке, держит удар блестяще. Давайте вспомним, с чего начался год — с убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января. Это открывало прямую дорогу к масштабному военному конфликту, но полет Владимира Путина в Дамаск 7 января и его встреча с Башаром Асадом, я считаю, предотвратили войну. Это ведь было очень рискованно, но Путин на это пошел. Скорее всего, устранение Сулеймани было осуществлено без ведома Трампа, но сказать об этом публично он по понятным причинам не смог. Однако посмотрите, что происходит сейчас: за дымовой завесой коронавируса этого практически не замечаешь, но ведь американцы выходят из Ирака, все базы практически оставлены пустовать. Это огромное событие. Впрочем, в СМИ эта тема почти не освещается — по крайней мере, в российских.Да, Трамп выдержал удар и не ввязался в войну, но чего ему это стоило? По некоторым данным, 2 февраля 2020 года на американского президента должно было состояться покушение во Флориде, в правительственной резиденции. Тем не менее это удалось предотвратить. Моя личная версия состоит в том, что трамповская разведка упреждающе уничтожила два самолета ЦРУ вместе с террористами: один якобы разбился в Афганистане, а второй — в Ираке. Вместе с ними, по всей видимости, погиб и полковник ЦРУ Майкл Д’Андреа, известный по прозвищу Аятолла Майк, который и руководил всей операцией по устранению Сулеймани в Багдаде.Если же некоторые конспирологические версии соответствуют действительности, то в апреле в США планируются аресты глобальных клинтонитов, педофилов и т. д. Попутно может быть нанесен сокрушительный удар и по ФРС в виде ее национализации. Это должно существенно ослабить позиции противников Трампа. «Вы помните стрельбу на Лубянке 19 декабря 2019 года? Она случилась в один день с путинской большой пресс-конференцией и накануне Дня чекиста. Это выпад и против российских спецслужб, и лично против Путина» Фото: «БИЗНЕС Online»

«ПОСЛЕ СТРЕЛЬБЫ НА ЛУБЯНКЕ ПУТИН РЕШИЛСЯ НА КАРДИНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ГОСУДАРСТВА»

— Кто они, противники Трампа? Вы называете их то клинтонитами, то либералами, то «глубинным государством» — deep state. Что кроется за всеми этими понятиями?— Центр deep state — это Лондон. В руках этих людей три масштабных инструмента. Первый — глубинное государство США; его политическая «крыша» — Билл Клинтон и его «семья», финансово-экономический и отчасти идеологический блок — Джордж Сорос и Билл Гейтс, а силовой блок — часть аппарата ЦРУ и минобороны (но не полностью). Американское deep state было создано Уинстоном Черчиллем и Уильямом Донованом, тогдашним руководителем американского УСС, после Второй мировой войны. Другой инструмент — это ФРС, федеральная резервная система США, а третий — это глобальные СМИ, в том числе и в России. Я призываю российские телеканалы показывать фильмы о Великой Отечественной войне, но буквально вчера один из федеральных каналов целый день крутил ленты о Джеймсе Бонде. Мне пишут мои подписчики, что, к примеру, в Японии зрители тоже ждут от своего телевидения исторических и патриотических фильмов, а там — бондиана, та же, что и у нас. Между прочим, к большому моему разочарованию, и канал RT — Russia Today — все чаще играет на стороне глобалистов, в глобалистском тренде. Информации о России там не больше 8–9 процентов, и то преимущественно в негативном формате.Вы помните стрельбу на Лубянке 19 декабря 2019 года? Она случилась в один день с путинской большой пресс-конференцией и накануне Дня чекиста (празднуется 20 декабря — прим. ред.). Невооруженным глазом было видно, что это выпад и против российских спецслужб, и лично против Путина. И что же? RT дает 19 репортажей на английском языке с места события. А когда через неделю в США случаются два чрезвычайных события — расстрел церкви, нападение на синагогу и на дом раввина, тот же канал транслирует в шесть раз меньше сюжетов.Неслучайно 19 декабря у здания ФСБ оказались и либералы всех мастей, которые транслировали происходящее онлайн, многократно преувеличивая инцидент и нагнетая панику (вплоть до того, что проскакивали сообщения, будто часть здания на Лубянке захвачена неизвестными). Хотя, если бы не действия нашей контрразведки, нападение на здание ФСБ могло бы оказаться гораздо масштабнее. Так что либералы, по сути, транслировали то, что должно было, согласно некоторым планам, случиться, но не случилось, поскольку было скорректировано (в результате стрельбы на Лубянке погибли трое человек, включая предполагаемого преступника Евгения Манюрова, и пятеро получили ранения — прим. ред.). Я почти убежден, что после этого случая Владимир Путин оценил масштаб готовящейся провокации и решился на кардинальные изменения в структуре государства, которые последовали в январе. Он начал, как я уже сказал, левоконсервативный разворот, фактически в какой-то мере повторяя Трампа.— А вообще, существует альтернатива глобальным СМИ? Кроме «Твиттера» Трампа и американского телеканала Fox News сложно что-то иное припомнить.— Любопытный штрих: о том, что после телефонной беседы Путина и Трампа, 1 апреля, самолет ВКС России Ан-124 с грузом для помощи в борьбе с коронавирусом приземлился в аэропорту Нью-Йорка, конструктивно сообщил только один американский телеканал — Fox News. И больше никто из многочисленных американских медиа! Но это уже привычно. Дональд Трамп работает в условиях, когда 92 процента сообщений о нем в СМИ — негативные, и лишь 8 процентов — нейтральные или в поддержку.— Каков ваш прогноз: будут ли сняты карантинные меры до 9 Мая? Победим ли мы коронавирус, по крайней мере, к 75-летию Великой Победы?— Сейчас звучат предложения перенести торжества на 24 июня — в честь проведенного в этот день Иосифом Сталиным первого Парада Победы. Я не исключаю, что 24 июня тоже можно организовать праздничные мероприятия — по крайней мере, какую-то их часть. Но давайте вспомним, что Сталин 7 ноября 1941 года в гораздо более тяжелых условиях все-таки принял военный парад. Как докладывает Сергей Шойгу, в настоящее время среди российских военнослужащих ни одного зараженного коронавирусом нет. Значит, парад можно и нужно проводить. И пора вернуть патриотическую тематику хотя бы на госканалы и окологосударственные медиа. Это разрядит ситуацию и переломит тот негативный поток информации, который продолжает на нас выплескиваться: сообщения не о выздоровевших, а об умерших и т. д. Это очевидное подавление психики людей, которые сейчас находятся дома, в самоизоляции.Впрочем, по моему глубокому убеждению, решающую точку кризиса мы уже прошли. Конечно, если бы Путин не предпринял в январе решающие действия, то Россия уже в марте вступила бы в жуткую полосу дестабилизации.Я говорил о триумвирате Путин – Трамп – Си Цзиньпин. Так вот, в этой тройке, на мой взгляд, лидером является российский президент. Выводить его сейчас или даже после 2020 года из игры пока совершенно недопустимо. Новая конструкция мира только начинает складываться, и надо дать нам всем время, чтобы войти в будущее с наименьшими потерями для России.Игорь ПанаринЗаглавное фото: «COVID-19 — биологическое оружие. Либо, как его еще называют в СМИ, бактериологическое или просто биооружие. Он имеет искусственное происхождение, как и вся эта информационная волна, поднятая вокруг него» Фото: pixabay.com