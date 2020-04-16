Приоткрыта тайна образования спиральных галактик

Знаете что удивляет меня больше всего? То, что мы воспринимаем окружающий мир как данность. Животные, растения, законы физики и космос воспринимаются многими людьми как нечто настолько обыденное и скучное, что они выдумывают фей, привидений, монстров и колдовство. Согласитесь, это удивительно, ведь сам факт нашего существования и есть волшебство.Посмотрите на тех же жирафов – ну как такие штуки с длинной шеей вообще получились? А утконосы, ехидны, дикобразы и все остальные звери? Думаю, вы понимаете о чем я. То же самое касается космоса. Разве не удивителен сам факт существования планет, звезд и галактик? И разве не здорово, что мы можем их изучать? Так, галактика Млечный Путь (в которой и находится наше Солнце и Земля) – одна из миллиардов галактик на просторах бесконечной Вселенной, однако нам удалось узнать какой она формы и какую форму имеют большинство галактик в наблюдаемой Вселенной. Из этой статьи вы узнаете кое-что поразительное о мире, в котором мы живем, а именно – почему некоторые галактики спиральной формы?

Что такое галактика?

В космосе всем заведует сила гравитации. Если бы не она, то на просторах бесконечно расширяющейся – да еще и с ускорением – Вселенной не было бы ни одной галактики. После Большого взрыва, который произошел 13,8 миллиардов лет назад, Вселенная продолжала расширяться, постепенно охлаждаясь. После окончания темных веков – начиная с конденсации нейтрального газа – постепенно начали образовываться сгустки материи.Темные века – это период развития Вселенной во время которого образовались первые звезды и реликтовое излучение.По сути, галактика – это крупные гравитационно-связанные системы из скоплений материи, звезд, облаков газа и пыли, темной материи и планет. При этом все объекты в составе галактики движутся относительно общего центра масс – сверхмассивной черной дыры, расположенной в самом сердце галактик. Странно, не так ли? Поэтому ученые всматриваются в глубины космоса, пытаясь узнать как можно больше об этом загадочном месте.Реликтовое излучение (или космическое сверхвысокочастотное фоновое излучение) – это тепловое излучение, которое равномерно заполняет Вселенную. Считается, что реликтовое излучение возникло в эпоху ранней Вселенной, то есть вскоре после Большого взрыва

Какой формы бывают галактики?

Возможно вы удивитесь, но подробное изучение галактик началось лишь в 1920-х годах прошлого века. В то время как звезды и планеты никогда не были лишены внимания человека, начало внегалактической астрономии положил выдающийся ученый Эдвин Хаббл. Он доказал, что многие туманности, за которыми вели наблюдения астрономы, оказались другими галактикам, состоящими из бесчисленного количества звезд. Хаббл изучил более тысячи галактик и определил расстояния до некоторых из них. Более того, именно Эдвин Хаббл впервые выделил три основных типа галактик: спиральные, эллиптические и неправильные. Оказалось, что спиральные галактики на просторах Вселенной встречаются чаще других. Да что там, более половины галактик – спиральные, в том числе Млечный Путь, галактика Андромеды и галактика Треугольника. Но почему?

Магнитные поля – ключ к разгадке тайн спиральных галактик

Ученые до сих пор озадачены спиральными галактиками и тем, как они приобретают свою форму, с изящными рукавами, полными звезд. По сути, спиральные галактики – это знаковая форма большинства галактик во Вселенной. В попытках понять почему, астрономы внимательно наблюдают за спиральными галактиками, которые отличаются от Млечного Пути. Недавно ученые с помощью стратосферной обсерватория ИК-астрономии SOFIA наблюдали галактику М77, также известную как NGC 1068 и представили полученные результаты в новом исследовании, которое вскоре будет опубликовано в журнале The Astrophysical Journal.