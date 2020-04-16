Что символизирует Страстная пятница, и что делают в этот день

В православном календаре отмечен день, который является достаточно строгим. Речь идёт о Страстной пятнице. Представители СМИ получили данные о том, что делают в этот день, и с чем он связан.

Комментарии предоставил Всеволод Чаплин, протоиерей. Он объяснил — 17 апреля 2020 года наступает самый строгий день последней недели поста. Страстная пятница в информационном пространстве также фигурирует под названием Великая. Иисус Христос в этот день, судя по библейским текстам, был распят на кресте. Православные люди должны пропустить через себя все страдания сына Божьего.

Что делают православные в Страстную пятницу?

Представитель церкви объяснил, как правильно провести Страстную пятницу, и что можно делать в этот день. Православный человек, который верит в Бога, должен посетить ряд богослужений. С четверга на пятницу, поздно ночью, в церквях проходит служба 12 Евангелий, страстей Христовых. Утром в храмах проходит служба Великого пятка. Приготовление к погребению Иисуса — ещё один ритуал, который фигурирует под названием «вынос плащаницы». В ночь с пятницы на субботу священнослужители проводят крестный ход.

В этот день рекомендуется отложить все хозяйственные дела и посетить храм, или церковь. Всеволод Чаплин объяснил — несоблюдение традиций не является большим злом. Максимальную ценность представляют мысли о Боге в эти дни. Известно, что очень много православных стараются печь куличи или творожные паски в пятницу. Этого делать не рекомендуется, и стоит посвятить все свое свободное время посещению церкви и мыслям о Боге.

Каких правил должен придерживаться человек в этот день?

Основная цель Страстной пятницы — напоминание людям о том, что Иисус страдал. Этот день — самый строгий. Священнослужители говорят о том, что Великая пятница — период безмолвия, молчания и скорби.

Большая часть людей, которые придерживаются православной веры и поста, отказываются от пищи в Страстную пятницу, и даже не пьют воду. Одна из основных причин такого поведения — недопущение получения каких-либо жизненных благ, пока Иисус распят на кресте и умирает. Православный человек в Страстную пятницу должен не допускать пустых разговоров, ссор и конфликтов с близкими людьми. Стоит полностью отказаться от развлечений. Сексуальные отношения также под строгим табу.