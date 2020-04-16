Где и сколько заболевших коронавирусной инфекцией в России на 17 апреля 2020 года?

На территории Российской Федерации за последние 24 часа обнаружили 3448 новых случаев инфицирования COVID-19. Новые пациенты находятся в 78 регионах РФ. Больше всего случаев зафиксировано в столице и области, а также в Санкт-Петербурге.

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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

Где и сколько заболевших коронавирусом на сегодня в России

3 448 – столько медики зафиксировали случаев инфицирования за прошедшие сутки.

27 938 случаев инфицирования COVID-19 в России.

2 304 человека излечились от вируса.

232 человека погибло от китайского вируса.

Коронавирус в России, последние новости на 17 апреля 2020 года

Минздрав России приостановил плановую вакцинацию из-за коронавируса

Министерство здравоохранения Российской Федерации приостановило плановую вакцинацию детей и взрослых из-за распространения вируса COVID-19. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Вакцинация сейчас приостановлена из-за распространения вируса COVID-19», – заявил Алексей.

Вместе с тем Алексей подчеркнул, что вакцинация новорожденных в роддомах сохраняется. Представители Роспотребнадзора заявили, что временный отказ от вакцинации – это вынужденная мера. В частности, руководитель ведомства Анна Попова направила в регионы соответствующее письмо еще месяц назад. Прежде всего эта инициатива касается взрослого населения, ведь именно среди них больше всего инфицированных.

В России за сутки умерли 34 человека с коронавирусом

Количество погибших от вируса в России растет так же, как и количество печальных новостей. Сообщается, что за 24 часа в России погибли 34 человека. В столице и Подмосковье погибли по семь человек, во Владимирской области и Дагестане – по три, в Санкт-Петербурге, Курской и Астраханской области – по два. Единичные случаи смерти зафиксировали в Республиках Ингушетия, Чувашия, Мордовия, Адыгея, а также Калужской, Оренбургской, Новосибирской, Белгородской областях.

Всего на территории РФ с начала пандемии погибли 232 человека. Зафиксировано почти 28 тысяч инфицированных в 84 регионах страны, а количество излечившихся пациентов выросло до 2304.

Врач рассказал, когда наступит пик заражения коронавирусом в России

Пик заболевания вирусом COVID-19 на территории России наступит через 1,5-2 месяца, в июне-июле, а затем стоит ожидать снижения, об этом заявил профессор и врач-инфекционист Николай Малышев.

«Каждый день мы видим все большее количество инфицированных, однако опять-таки большинство экспертов говорят о том, что пик будет где-то в июне-июле, то, конечно, эти цифры нас не должны пугать, как бы они значимы ни были. Понятно, что раз идет разгар, то каждый день количество инфицированных будет больше. К сожалению, количество погибших также будет расти», – заявил эксперт.

Малышев заявил, что по мнению экспертного сообщества, через 1,5-2 месяца после того, как в России будет достигнут пик заболевания, вирус пойдет на спад.

Более 370 лабораторий в России проводят тесты на коронавирус

Тестирование на COVID-19 в РФ в настоящее время доступно в 376 лабораториях страны, в том числе в 24 частных организациях.

«Отметим, что помимо 105 лабораторий Роспотребнадзора, тестирование успешно проводится в 247 лабораториях при государственных медицинских организациях и 24 лабораториях частной фирмы собственности», – такое сообщение опубликовано на портале Роспотребнадзора.

Ведомство сообщает, что в России обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием на новый вирус COVID-19. Отмечается, что тестирование может организовать любая лаборатория, при этом необходимо обязательно передавать информацию в Роспотребнадзор в случае обнаружения нового вируса COVID-19.

ВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России

Представители ВОЗ всерьез обеспокоены тем фактом, что в России вирус COVID-19, как и во многих других странах, начал активно распространяться. Об этом рассказал руководитель Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. В частности, эксперт заявил, что из некоторых европейских стран поступают позитивные сообщения по поводу ситуации с пандемией, однако впечатление от них омрачено тем, что в других странах количество новых случаев инфицирования стабильно растет.

В том числе эксперт назвал Британию, Турцию, Украину, Россию и Беларусь. Ранее представитель ведомства в РФ Мелита Вуйнович заявила, что власти России не должны слишком резко ослаблять меры, которые направлены на борьбу с распространением инфекции. Мелита заявила, что необходимо это делать постепенно, чтобы граждане были в безопасности, также нельзя спровоцировать вторую волну пандемии. Представители ВОЗ не ответили на вопрос о том, через какое время Россия выйдет из режима изоляции.