Ураза Байрам 2020 года — какого числа празднуется, как отдыхают россияне в этот день

Если вы хотите узнать, что такое Ураза, а также понять, в чем правила его и когда Ураза будет в 2020 году, то вы зашли по адресу. В этой статье мы расскажем о правилах соблюдения, о дате начала и дате окончания его в грядущем 2020 году, а также и о том, в чем заключается польза Уразы.
Ураза в 2020 году, начало и конец
Уразой именуется мусульманский пост в месяце Рамадане. Длится пост этот 30 дней и во время него в дневные часы запрещено пить любые виды напитков, есть и предаваться всевозможным земным страстям. Только после захода солнца можно вкусить немного пищи и попить воды. Грехом в этот период считается и занятие сексом, танцы, веселье и даже мысли о чем-то пагубном.
Время Уразы нужно проводить в молитвах и мыслях о Всевышнем. Если вы не нарушите правил соблюдения Уразы, то вам простятся многие грехи. Если же вы пренебрегнете постулатами Уразы, тогда это будет считаться серьезнейшим грехом и неуважением к Богу. Обо всех правилах для женщин, мужчин и девушек мы с вами поговорим чуть ниже. Для каждой категории людей есть свои определенные правила соблюдения мусульманского поста.
Ураза 2020 начало и конец
Каждый год Ураза начинается и заканчивается в разные даты. Это связано с тем, что данный пост зависит от лунного календаря. В грядущем 2020 году Ураза начнется 24 апреля и закончится 24 мая. Началом поста считается момент, когда солнышко встает 24 апреля, а заканчивается пост заходом солнца 23 мая. По окончанию поста у мусульман будет отмечаться праздник, который называется Ураза-Байрам.
Приходится Ураза на самый длинный световой период, это означает, что солнышко в дни данного поста будет вставать рано и «ложиться» поздно. Морить себя голодом нужно будет порядка 20 часов в день и сделать это достаточно сложно. На протяжении всего поста, во время дневных часов категорически запрещено вкушать пищу и даже пить простую воду, а уж подвергаться плотским утехам тем более нельзя. Для некоторых категорий верующих есть послабления в соблюдении Уразы. О них мы расскажем чуть ниже.
Календарь для постящихся в Рамадан-2020
Как правильно держать Уразу
Каждый, кто только начинает соблюдать пост Рамадан в 2020 году, должен знать об основных правилах.
- Прежде всего, соблюдается пост в соответствии с определенным расписанием. Все намазы должны совершаться вовремя
- Если вдруг намаз пропущен, то его нужно успеть восполнить до совершения следующего
- Принимать пищу нужно строго перед восходом солнца. При этом еда должна быть свежая, а не та, что осталась с вечера
- Каждый новичок просто обязан соблюдать Сухум, потому что это самый главный этап, задающий направление на весь день
- Во время раннего приема пищи не переедайте. Ешьте ровно столько, сколько потребуется, чтобы набраться сил на целый день
- Когда солнце заходит, наступает Ифтар. В это время поблагодарите Аллаха за его щедрость, прочтите молитву, а также поешьте
- Есть и еще одна молитва — Таравих. Она должна читаться каждый день. Лучше делать это в мечети, но личное свершение не будет ошибкой
- Молитва читается по ночам, когда все основные молитвы завершены. И продолжается она до начала рассвета
- Если Таравих не совершен, то его восполнять не требуется
В каких регионах России Ураза Байрам — нерабочий день
Мусульманские праздники — Ураза и Курбан Байрам — являются официальными праздничными днями в девяти российских регионах. В основном это национальные республики, где местные жители традиционно проповедуют ислам. Или многонациональные регионы, где мусульманской веры придерживается один из веками проживающих там народов — как, например, в Крыму.
Ураза Байрам в 2020 году является официальным праздником в таких регионах России:
- Республика Адыгея.
- Республика Башкортостан.
- Республика Дагестан.
- Республика Ингушетия.
- Кабардино-Балкарская Республика.
- Карачаево-Черкесская Республика.
- Республика Крым.
- Республика Татарстан.
- Чеченская Республика.
Количество дней, в течение которых официально празднуется Ураза Байрам в перечисленных республиках, может заметно отличаться. В основном нерабочим объявляется только один день. Но в трёх республиках Северного Кавказа — Дагестане, Ингушетии и Чечне — Ураза Байрам обычно празднуется тремя официальными выходными.
Часть из перечисленных регионов уже объявила дату официального празднования Уразы в 2020 году. В других республиках такие распоряжения местных властей только ожидаются. Но повлияют эти официальные распоряжения только на производственный календарь в республиках — график рабочих и выходных дней. А дата самого праздника, конечно же, давно известна и без решений властей.