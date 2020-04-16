В России за сутки коронавирус выявили у 3 448 человек. В Татарстане 21 новый случай

В России продолжается рост заражений коронавирусом — за последние сутки COVID-19 выявили у 3 448 человек, сообщает оперативный штаб. Новые случаи зарегистрированы в 78 регионах, в том числе 21 случай в Татарстане.

Всего на сегодняшний день в стране зафиксировано 27 938 случаев заражения в 84 регионах. Антилидерами по приросту за последние сутки стали Москва (+1 370, до 16 146 человек), Московская область (+467), Санкт-Петербург (+154), Нижегородская область (+65) и Ингушетия (+163).

За сутки скончались 34 пациента. Таким образом, число жертв коронавируса в России возросло до 232. Вылечились и выписаны из больниц 318 пациентов, всего за период пандемии выздоровели 2 034 человека.

В Татарстане 8 новых случаев — завозные, 13 приходится на близкие контакты с заболевшими. 10 пациентов госпитализированы, 11 человек проходят лечение на дому. Большинство новых случаев в Казани — 8 и Набережных Челнах — 5, еще два в Лаишевском районе, по одному случаю — в Азнакаевском, Балтасинском, Буинском, Мамадышском, Сабинском и Тетюшском районах. Всего зарегистрировано 128 случаев, летальных исходов нет.