Простой рецепт творожной паски

Простой и вкусный рецепт творожной паски подойдет для хозяек, которые любят готовить быстро и вкусно. Минимальное количество продуктов и минимум усилий, а в результате — вкуснейший десерт на Пасху.

Перед наступлением Светлой Пасхи многие хозяйки ищут быстрый и недорогой рецепт приготовления кулича. Сегодня в интернете огромное количество разных рецептов, но мы рассмотрим самый простой и доступный из них.

Паска из творога получается красивой, сытной и безумно вкусной. Она понравится как взрослым, так и детям. Во время приготовления кулича не нужно думать, получится выпечка или нет. При минимальных усилиях получается шикарный кулич.

Рецепт быстрого приготовления творожной паски

Для приготовления паски потребуются простые ингредиенты:

творог жирностью около 9% — 500 гр.; масло сливочное – 100 гр.; сметаны жирностью 20% и выше – 250 гр.; 1 стакан сахарного песка; ванилин; мармелад, изюм, цукаты и другие вкусности для украшения.

Масло сливочное размягчаем при комнатной температуре, в емкость для вымешивания кладем ванилин сахар и масло. Масло растираем с сахарным песком, добавляем сметану и творог. Предварительно творог пропускается через мясорубку 3 раза или мелкое сито. Изюм не добавляется, так как начнется брожение.

Масло, творог и сметану перемешивают ложкой, а затем измельчают блендером до получения однородной массы.

Достать форму для пасхи, положить в нее марлю в несколько слоев, выложить приготовленную творожную массу в форму. Закрыть тканью, придавить кружком и поставить под гнет. Под форму обязательно устанавливается поддон, для сбора стекающей жидкости. Конструкцию убирают в холодильник на 12 часов. Затем паску аккуратно вынимают из формы и марли и выкладывают на тарелку, украшая цукатами, зефиром, мармеладом, орехами.

Такую паску следует готовить в небольшом количестве, так как она хранится в холодильнике 24 часа.

Как появился обычай приготовления творожной паски

После своего воскрешения Иисус явился апостолам за трапезой, которые за столом всегда ему оставляли место и ставили на стол хлеб в форме цилиндра. Так пошел обычай готовить на Пасху куличи.

Паска из творога изготавливается в виде пирамиды, символизирующей гроб, в котором произошло чудо Воскресения. В честь этого вверху паски должны находиться буквы «ХВ». По традиции по бокам пасхи изображают трость, копье или крест, а также украшают сладостями в виде цветов и ростков, которые символизируют страдания Христа.

В период пасхальных праздников принято приветствовать друг друга словами «Иисус Воскрес!» — «Во истину воскрес!».