Ураза Байрам 2020 года — какого числа празднуется, как отдыхают россияне в этот день

Если вы хотите узнать, что такое Ураза, а также понять, в чем правила его и когда Ураза будет в 2020 году, то вы зашли по адресу. В этой статье мы расскажем о правилах соблюдения, о дате начала и дате окончания его в грядущем 2020 году, а также и о том, в чем заключается польза Уразы.

Ураза в 2020 году, начало и конец

Уразой именуется мусульманский пост в месяце Рамадане. Длится пост этот 30 дней и во время него в дневные часы запрещено пить любые виды напитков, есть и предаваться всевозможным земным страстям. Только после захода солнца можно вкусить немного пищи и попить воды. Грехом в этот период считается и занятие сексом, танцы, веселье и даже мысли о чем-то пагубном.

Время Уразы нужно проводить в молитвах и мыслях о Всевышнем. Если вы не нарушите правил соблюдения Уразы, то вам простятся многие грехи. Если же вы пренебрегнете постулатами Уразы, тогда это будет считаться серьезнейшим грехом и неуважением к Богу. Обо всех правилах для женщин, мужчин и девушек мы с вами поговорим чуть ниже. Для каждой категории людей есть свои определенные правила соблюдения мусульманского поста.

Ураза 2020 начало и конец

Каждый год Ураза начинается и заканчивается в разные даты. Это связано с тем, что данный пост зависит от лунного календаря. В грядущем 2020 году Ураза начнется 24 апреля и закончится 24 мая. Началом поста считается момент, когда солнышко встает 24 апреля, а заканчивается пост заходом солнца 23 мая. По окончанию поста у мусульман будет отмечаться праздник, который называется Ураза-Байрам.

Приходится Ураза на самый длинный световой период, это означает, что солнышко в дни данного поста будет вставать рано и «ложиться» поздно. Морить себя голодом нужно будет порядка 20 часов в день и сделать это достаточно сложно. На протяжении всего поста, во время дневных часов категорически запрещено вкушать пищу и даже пить простую воду, а уж подвергаться плотским утехам тем более нельзя. Для некоторых категорий верующих есть послабления в соблюдении Уразы. О них мы расскажем чуть ниже.

Календарь для постящихся в Рамадан-2020

Как правильно держать Уразу

Каждый, кто только начинает соблюдать пост Рамадан в 2020 году, должен знать об основных правилах.

Прежде всего, соблюдается пост в соответствии с определенным расписанием. Все намазы должны совершаться вовремя

Если вдруг намаз пропущен, то его нужно успеть восполнить до совершения следующего

Принимать пищу нужно строго перед восходом солнца. При этом еда должна быть свежая, а не та, что осталась с вечера

Каждый новичок просто обязан соблюдать Сухум, потому что это самый главный этап, задающий направление на весь день

Во время раннего приема пищи не переедайте. Ешьте ровно столько, сколько потребуется, чтобы набраться сил на целый день

Когда солнце заходит, наступает Ифтар. В это время поблагодарите Аллаха за его щедрость, прочтите молитву, а также поешьте

Есть и еще одна молитва — Таравих. Она должна читаться каждый день. Лучше делать это в мечети, но личное свершение не будет ошибкой

Молитва читается по ночам, когда все основные молитвы завершены. И продолжается она до начала рассвета

Если Таравих не совершен, то его восполнять не требуется

В каких регионах России Ураза Байрам — нерабочий день

Мусульманские праздники — Ураза и Курбан Байрам — являются официальными праздничными днями в девяти российских регионах. В основном это национальные республики, где местные жители традиционно проповедуют ислам. Или многонациональные регионы, где мусульманской веры придерживается один из веками проживающих там народов — как, например, в Крыму.

Ураза Байрам в 2020 году является официальным праздником в таких регионах России:

Республика Адыгея. Республика Башкортостан. Республика Дагестан. Республика Ингушетия. Кабардино-Балкарская Республика. Карачаево-Черкесская Республика. Республика Крым. Республика Татарстан. Чеченская Республика.

Количество дней, в течение которых официально празднуется Ураза Байрам в перечисленных республиках, может заметно отличаться. В основном нерабочим объявляется только один день. Но в трёх республиках Северного Кавказа — Дагестане, Ингушетии и Чечне — Ураза Байрам обычно празднуется тремя официальными выходными.

Часть из перечисленных регионов уже объявила дату официального празднования Уразы в 2020 году. В других республиках такие распоряжения местных властей только ожидаются. Но повлияют эти официальные распоряжения только на производственный календарь в республиках — график рабочих и выходных дней. А дата самого праздника, конечно же, давно известна и без решений властей.