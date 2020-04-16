Павел Табаков: «Мне нравятся естественные девушки, а не инстадивы»

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Павел Табаков рассказал о своем идеале девушки. Актер предпочитает встречаться с теми, кто может похвастаться естественной красотой, а вот особы, увлекающиеся новомодными инъекциями, его совсем не привлекают.

24-летний Павел Табаков по праву считается одним из самых завидных женихов России. Представитель известной фамилии, он уже в столь молодом возрасте играет главные роли в кино, имеет свою квартиру в центре Москвы. При этом Павел всегда ведет себя очень скромно: он ни разу не был замешан в скандалах и никогда не кичился состоянием семьи.

По словам актера, у него есть наследство, оставшееся от отца, но за этими средствами следит мама. А вот сам парень живет на деньги, которые сам зарабатывает в кино. «Я получаю не так много, чтобы откладывать большие суммы или куда-то инвестировать. Оплачиваю счета, делаю покупки. На это деньги и уходят», — признался Табаков.

Конечно, актер популярен у противоположного пола, но сам очень осторожен в выборе возлюбленной. Для Табакова важна не только внешняя привлекательность девушки, но и ее взгляды, цели, планы на будущее.

«Мне нравятся естественные девушки. Не люблю всех этих инстадив с огромными губами. Не понимаю, зачем это с собой делать? У меня бывали такие случаи, что страшно было просыпаться с девушкой, хотя вечером она казалась нормальной», — подчеркнул Павел.

Сейчас Табаков живет в собственной квартире один. К нему в гости часто приходят друзья, но делить жилплощадь с девушкой Павел пока не готов. Ранее он уже жил с избранницами, но ничего хорошего из этого не получилось.

На первом плане у актера — карьера. Конечно, Павел прекрасно понимает, что его всегда будут сравнивать с отцом, и в этом плане он никогда не сможет превзойти Олега Павловича.

«Я такой вышины не достигну. Папа еще до 30-ти стал большой звездой, в 29 у него был первый инфаркт от перенапряжения. Мне не нужно с таким сумасшествием трудиться. Он же пытался выбиться из низов, удержаться в Москве. А у меня есть определенный уровень доходов, я не думаю о том, что мне есть завтра», — рассуждает актер.

При этом отказываться от творческих амбиций Павел не намерен. Сегодня он не страдает от дефицита интересных ролей. Однако на съемочной площадке порой происходят не самые приятные случаи. Так, работа с одной из партнерш вызвала у Табакова отвращение. Однако артисту все равно приходилось изображать любовь на камеру.

«Это было очень сложно. У меня возникало настоящее отторжение. Я не люблю людей без образования и таланта. И ладно бы она с режиссером спала. Тогда было бы понятно, почему ее взяли в проект, но нет же. К счастью, такое случалось только однажды», — признался Табаков.

Недавно на экраны вышел сериал «Колл-центр», в котором Павел сыграл главную роль. Проект получил высокие оценки и от зрителей, и от критиков. В беседе с Тиной Канделаки Табаков признался, что гордится этой работой, но успех не вскружил ему голову. Актер надеется, что ему удастся сохранить порядочность и открытость даже в том случае, если он поднимется на олимп отечественного кино.

Фото: Legion-Media