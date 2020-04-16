Павел Табаков: «Мне нравятся естественные девушки, а не инстадивы»

По
mavit
-
25

Share Tweet Share Share Email CommentsПавел Табаков: «Мне нравятся естественные девушки, а не инстадивы»

Павел Табаков рассказал о своем идеале девушки. Актер предпочитает встречаться с теми, кто может похвастаться естественной красотой, а вот особы, увлекающиеся новомодными инъекциями, его совсем не привлекают.

24-летний Павел Табаков по праву считается одним из самых завидных женихов России. Представитель известной фамилии, он уже в столь молодом возрасте играет главные роли в кино, имеет свою квартиру в центре Москвы. При этом Павел всегда ведет себя очень скромно: он ни разу не был замешан в скандалах и никогда не кичился состоянием семьи.

По словам актера, у него есть наследство, оставшееся от отца, но за этими средствами следит мама. А вот сам парень живет на деньги, которые сам зарабатывает в кино. «Я получаю не так много, чтобы откладывать большие суммы или куда-то инвестировать. Оплачиваю счета, делаю покупки. На это деньги и уходят», — признался Табаков.

Конечно, актер популярен у противоположного пола, но сам очень осторожен в выборе возлюбленной. Для Табакова важна не только внешняя привлекательность девушки, но и ее взгляды, цели, планы на будущее.

«Мне нравятся естественные девушки. Не люблю всех этих инстадив с огромными губами. Не понимаю, зачем это с собой делать? У меня бывали такие случаи, что страшно было просыпаться с девушкой, хотя вечером она казалась нормальной», — подчеркнул Павел.

Павел Табаков: «Мне нравятся естественные девушки, а не инстадивы»

Сейчас Табаков живет в собственной квартире один. К нему в гости часто приходят друзья, но делить жилплощадь с девушкой Павел пока не готов. Ранее он уже жил с избранницами, но ничего хорошего из этого не получилось.

На первом плане у актера — карьера. Конечно, Павел прекрасно понимает, что его всегда будут сравнивать с отцом, и в этом плане он никогда не сможет превзойти Олега Павловича.

«Я такой вышины не достигну. Папа еще до 30-ти стал большой звездой, в 29 у него был первый инфаркт от перенапряжения. Мне не нужно с таким сумасшествием трудиться. Он же пытался выбиться из низов, удержаться в Москве. А у меня есть определенный уровень доходов, я не думаю о том, что мне есть завтра», — рассуждает актер.

Павел Табаков: «Мне нравятся естественные девушки, а не инстадивы»

При этом отказываться от творческих амбиций Павел не намерен. Сегодня он не страдает от дефицита интересных ролей. Однако на съемочной площадке порой происходят не самые приятные случаи. Так, работа с одной из партнерш вызвала у Табакова отвращение. Однако артисту все равно приходилось изображать любовь на камеру.

«Это было очень сложно. У меня возникало настоящее отторжение. Я не люблю людей без образования и таланта. И ладно бы она с режиссером спала. Тогда было бы понятно, почему ее взяли в проект, но нет же. К счастью, такое случалось только однажды», — признался Табаков.

Недавно на экраны вышел сериал «Колл-центр», в котором Павел сыграл главную роль. Проект получил высокие оценки и от зрителей, и от критиков. В беседе с Тиной Канделаки Табаков признался, что гордится этой работой, но успех не вскружил ему голову. Актер надеется, что ему удастся сохранить порядочность и открытость даже в том случае, если он поднимется на олимп отечественного кино.

Фото: Legion-Media

Павел Табаков: «Мне нравятся естественные девушки, а не инстадивы»