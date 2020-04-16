Как выглядит теща Константина Эрнста

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Генеральный директор Первого канала вот уже несколько лет женат на актрисе Софье Заике — сегодня она уже носит фамилию мужа. Пару не смущает тот факт, что девушка младше супруга на 27 лет. Как оказалось, Константин Львович старше даже своей тещи.

На днях Софья 32-й день рождения, а сегодня и ее маме Исанне исполнился 51 год. Эрнст тепло поздравила родительницу в социальной сети. «Такое счастье — быть твоей дочкой, говорить тебе: «Мам». Пусть все это длится бесконечность», — написала в Софья утром 16 апреля, показав снимок с родительницей.

Женщина отлично выглядит, и со стороны ее даже можно принять за старшую сестру Софьи. Когда-то Исанна работала психологом, а теперь открыла бизнес и развивает свой бренд домашнего текстиля. В 2019 году звездная мама начала вести аккаунт в социальной сети. «Когда окружен теплой заботой близких, не страшно смотреть в будущее. Даже если в нем много непростых задач и проблем», — отметила Исанна.

В свой день рождения именинница порадовала поклонников архивными фотографиями, сделанными в 1997 году. По ее мнению, за эти годы мало что для нее изменилось. Бизнесвумен признается, что в душе по-прежнему чувствует себя на 23 года. «А выгляжу так, как нарисовали меня внучки», — шутит мама актрисы.

У Софьи и 59-летнего Константина Львовича растут две дочери. Сейчас актриса беременна третьим ребенком. После родов Эрнст позволит себе сделать перерыв в карьере.

«Я еще никогда не была в декрете, и мне правда интересно, что это такое. Вдруг меня затянет вообще. Я решила, что поскольку это, возможно, не повторится больше никогда, то, наверное, будет глупо не погрузиться в это с головой, по-настоящему, не отвлекаясь, как прежде, на работу и учебу», — делилась жена гендиректора Первого канала.

Одной из ярких работ артистки стала роль в сериале «содержанки». Ее героиня, искусствовед по имени Даша, приехала из провинции и не без помощи женских чар покорила Москву, открыв и возглавив галерею живописи.

В реальной жизни Софья никогда не была обделена деньгами. Актриса родилась в семье петербургского финансиста Павла Заики, руководителя крупного банка. Училась в частной школе, занималась танцами, фехтованием. Переехав из Петербурга в Москву, она поступила в школу-студию МХАТ, следуя за давней мечтой — стать актрисой.

Фото: Legion-Media, Instagram