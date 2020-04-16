Столичные полицейские жестко задержали мужчину у его дома

Отец семейства прописан в Коломне, но живет в Москве.

Жесткое задержание за нарушение режима самоизоляции произошло на юге Москвы (район Нагатинский затон). Мужчина вышел погулять с женой и маленьким ребенком, они находились у своего дома. Балкона у семьи нет, дышать свежим воздухом малышу негде.

Однако сотрудники МВД придрались к нарушению мер защиты от коронавируса и стали заламывать мужчине руки, таща его в машину. Полицейские установили, что прописан мужчина в Коломне. Проживает же в Москве, в квартире тестя. Женщина просила оставить ее мужа в покое. Она рассказала, что ранее участковый уверил их в том, что «в 100 метрах от дома гулять можно».

В итоге патруль привез нарушителя в отделение, там на него составили административку за мелкое хулиганство, а именно – «за использование бранных слов при общении с правоохранителями». Ему выписали штраф в 500 рублей.

Задержание снимала на телефон жена задержанного. Видео возмутило многих жесткостью примененных мер к отцу семейства, который находится у места своего фактического проживания.

В столичном ГУ МВД сообщили, что в отношении правоохранителей, которые проводили задержание, проводится служебная проверка.

Напомним, что в начале апреля полиция задержала в центра Москвы мужчину по имени Иисус Воробьев, который выгуливал собаку. За оскорбление полицейских ему выписали штраф.

В те же дни в Казани сотрудники МВД отвезли в отделение вышедшую за лекарствами пенсионерку.

С 15 апреля в Москве введена система цифровых пропусков. Первый день работы отметился громким скандалом – в московском метро скопились очереди на вход – потенциальные очаги заражения. За это мэр Сергей Собянин удостоился жесточайшей критики, эксперты начали обсуждать возможности отставки градоначальника.

Напомним, что каждый день «Блокнот» рассказывает о динамике распространения коронавируса.