Lada Largus FL получит складной ключ зажигания

Обновленный, но еще не запущенный «в серию» LADA Largus FL, продолжает обрастать подробностями. Как сообщили источники группы «For Friends & Для Друзей» в соцсети ВКонтакте, новинка получит закрывающее петли капота «жабо», новую короткую антенну на крыше и складной ключ зажигания.

Подогрев сидений, если верить инсайдерам, отныне будет трехуровневым – соответствующее обозначение с подсветкой разной яркости появится даже на кнопках. Передняя панель же действительно перекочует с Renault Duster, но, при этом, будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.

Кресла, центральный подлокотник и тоннель, а также рулевое колесо, панель приборов, блок управления климатом и дизайн штатной мультимедии унифицируют с соплатформенным хэтчбеком XRay Cross. Дверные карты у Largus FL, скорее всего, будут «свои» – с оригинальным черным декором и накладками ручек закрывания.

Внешность модели, как ожидается, тоже примерит «Х-стиль» Стива Маттина. Базовые фары перекочуют с Renault Logan, а топовые, как сообщали «Автоновости дня», и вовсе станут линзованными. Изменятся бамперы, капот, крылья и рисунок задних фонарей (а, может, и их форма). Пятая дверь и боковины останутся прежними, зато появятся «вестовские» боковые зеркала и новая антенна на крыше.

По «технике» изменений не предвидится. Все семейство, как и прежде, будет предлагаться с 1,6-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 87 и 106 лошадиных сил, работающими в паре с пятиступенчатой механической трансмиссией. Вопрос выпуска Largus с 1,8-литровым 122-сильным мотором ВАЗ-21179 пока не решен.

Премьера обновленного LADA Largus должна состояться в августе 2020 года на Московском автосалоне. Серийное производство модели начнется осенью, а продажи стартуют в конце 2020-го или в начале 2021 года.