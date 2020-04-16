У Lexus появится новый флагманский кроссовер

Компания Lexus готовит к выпуску новый флагманский кроссовер LQ. Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на Car and Driver, новинка станет серийным воплощением концепта LF-1 Limitless двухлетней давности и будет стоить от 80 до 100 тысяч долларов (6 – 7,5 млн рублей).

Самый крупный и дорогой SUV японского бренда будет иметь много общего с седаном LS, а его «заряженная» версия F получит мощный V8 с отдачей более 600 лошадиных сил. Более скромным версиям достанутся 416-сильный мотор V6 и гибридная силовая установка мощностью 354 л.с.



Lexus LF-1 Limitless. Фото Lexus



Lexus LF-1 Limitless. Фото Lexus



Lexus LF-1 Limitless. Фото Lexus



Интерьер Lexus LF-1 Limitless. Фото Lexus



Интерьер Lexus LF-1 Limitless. Фото Lexus

В плане внешности новинку можно будет узнать по заниженной линии крыши (схожей с моделью RX), широкой решетке радиатора и узким светодиодным фарам и фонарям, выполненным в актуальном фирменном стиле Lexus.

Премьера серийного Lexus LQ ожидается в 2021 году. Самая доступная версия флагмана, по слухам, будет стоить около 80 тысяч долларов или 6 млн рублей, а самая дорогая – примерно 100 тысяч долларов или 7,5 млн рублей. Главными конкурентами новинки станут немецкие Mercedes-AMG GLS 63 и Audi RS Q8.