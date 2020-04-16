«Литфонд» проведет торги по продаже необычных автомобилей

18 апреля аукционный дом «Литфонд» выставит на онлайн-торги сразу несколько необычных автомобилей. Все они имеют скорее коллекционную ценность, да и ездить на них, прямо скажем, решатся немногие.

Первым лотом, как сообщают «Автоновости дня», станет снегоход «Беркут» 2007 года выпуска, построенный Нижегородским заводом транспортно-технологических машин на базе самой обычной «Оки».

Болид «Эстония» – легенда советского автоспорта http://www.litfund.ru/news/6291/Гоночный автомобиль «Эстония 21». Год… Posted by Аукционный дом «Литфонд» on Friday, 10 April 2020

Второй лот – одноместный электромобиль Minisol, созданный в 1991 года в Зеленограде. Питается от солнечных батарей, поэтому прокатиться на нем можно будет только в ясную и желательно теплую погоду.

Кроме них, в субботу с молотка уйдет легендарный советский болид «Эстония-21». Редчайший экземпляр гоночной легенды выпущен на Таллиннском опытном авторемонтном заводе в 1986 году и с 1991 года не эксплуатировался.