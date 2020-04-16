Алтайские власти готовы привлечь военных борьбу последствиями мощного паводка

Главы субъектов СФО, в том числе и губернатор Алтайского края Виктор Томенко, приняли участие в совещании сибирского полпреда президента Сергея Меняйло о готовности регионов к прохождению предстоящего паводкоопасного периода в условиях пандемии. Виктор Томенко доложил, что краевыми властями продуманы действия всех ответственных структур на случай различных вариантов развития событий, определены планы эвакуации и жизнеобеспечения, информирует правительство региона. При этом губернатор отметил, что в случае непредвиденного исхода чиновники готовы привлечь и военные силы. Тем временем ситуация действительно может осложниться, поскольку, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время ожидается значительное потепление.

По словам полпреда президента в Сибирском федеральном округе, предстоящее половодье будет непростым, ситуация осложняется неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионах в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что для снижения социальных и экономических рисков и недопущения неуправляемого развития ситуации важно ежедневно контролировать обстановку, принимать согласованные управленческие решения.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на совещании доложил, что контроль за ситуацией ведется круглосуточно. Задействовано 50 стационарных и 16 временных метеорологических постов. Подготовлено к развертыванию 223 пункта временного размещения населения вместимостью 40 тысяч человек. Виктор Томенко также напомнил, что в Алтайском крае определено 202 населенных пункта, подверженных паводку на различных этапах. В зону возможного подтопления попадает около 15 тысяч домов с населением чуть более 42 тысяч человек, 89 объектов социальной сферы и инфраструктуры. Определены 25 затороопасных участков, где возможны подтопления во время первой волны. «Для проведения предупредительных мероприятий создан резерв финансовых средств на ликвидацию ЧС в объеме 580 млн рублей и резерв материальных средств на сумму около 650 млн рублей. Органы управления силами и средствами территориальной подсистемы РСЧС края готовы к безаварийному пропуску весеннего половодья», — отметил глава региона.

Губернатор сообщил полпреду, что в крае создана группировка сил и средств общей численностью 16 200 человек, 4300 единиц автомобильной техники, 200 плавательных средств, 10 единиц авиационной техники. В случае необходимости по договоренности с руководством ЦВО будут привлечены воинские подразделения. Кроме того, в регионе были проведены взрывные работы, завершаются чернение и распиловка льда, расчистка ливневых стоков, прокладка водоотводных каналов. «В Бийске и Шипуновском районе были применены водоналивные рукавные дамбы, которые мы получили от МЧС России. Первая волна паводка в этих районах завершилась, и мы передислоцируем дамбы в другие районы», — рассказал Виктор Томенко.

Глава региона обратил внимание и на меры, которые были приняты для нормального прохождения паводка на озере Белом Курьинского района. «На период нынешнего половодья уровень воды в озере максимально снижен, что позволило уменьшить давление. Возведена временная гравитационно-упорная призма из мешков с грунтово-щебневой смесью», — пояснил губернатор. К 1 октября там будет построено новое гидротехническое сооружение (ГТС) стоимостью около 15 млн рублей. Проект уже подготовлен и прошел необходимую экспертизу. Долгое время объект находился в федеральной собственности, но теперь передан в муниципальную. Краевые власти оказали необходимую финансовую и организационную помощь.

На совещании также отметили, что вскрытие рек в Республике Алтай, Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской и Омской областях началось на 1-2 недели раньше обычных сроков. В ближайшие дни есть вероятность интенсивного подъема уровня воды.

Стоит отметить, что паводковая ситуация действительно может серьезно осложниться из-за значительного потепления. По прогнозам синоптиков, уже в начале следующей недели в регион может прийти теплый воздух из Средней Азии, температура воздуха поднимется до +23°С и выше.