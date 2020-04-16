Филипп Жильбер получил штраф за выезд на тренировку

Филипп Жильбер, проживающий в Монако, был оштрафован за нарушение карантина, когда выехал на тренировку на велосипеде. 37-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal собирался проехать несколько 11-км кругов, и это стоило ему 100 евро.

Сейчас власти Монако и Франции запретили выезд на велосипеде в попытке замедлить распространение коронавируса. Многим профессиональным велогонщикам, которые живут в Монако, придётся выбирать другой способ тренировки.

Филипп Жильбер в интервью Monaco info объяснил ситуацию и сказал, что согласен со штрафом:

«Мы нашли 11-км круг, который проезжали три или четыре раза подряд, что позволяло нам час подышать свежим воздухом. Нас остановили, я был оштрафован на 100 евро. Мой статус не даёт права на пропуск. Каждый гражданин равен перед законом.

То, что я выиграл в прошлом году Париж-Рубэ, не означает, что у меня есть больше прав, чем у других. Как публичные люди, мы должны подавать пример. Я отставлю велосипед и теперь буду тренироваться только на турбо-тренажёре».