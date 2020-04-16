Турецкие ретейлеры выходят в интернет на фоне эпидемии коронавируса

Hurriyet напоминает, что в стране введён ряд мер и ограничений по сдерживанию распространения вируса, в том числе закрытие торговых центров и магазинов не первой необходимости.

Перед лицом этих сложных времён многие компании перенесли деятельность в интернет-магазины и другие розничные платформы.

Модные ретейлеры в Стамбуле, коммерческой столице страны, также последовали этому примеру, перемещая товары из своих магазинов, расположенных в закрытых торговых центрах, на склады, чтобы продавать свою продукцию через интернет. Например, в стамбульском торговом центре Marmara Park такой операцией занялись около 30 брендов.

Глава Ассоциации Объединённых брендов Турции (BMD) Синан Онджел отметил, что с этой недели ряд ретейлеров начали опустошать свои оффлайн-магазины.

«На самом деле компании уже некоторое время переводят свои операции на онлайн-платформы. Но возросший спрос на эти торговые точки привёл к проблемам с поставками. Ретейлеры начали забирать товары из своих обычных магазинов и переносить их на склады, чтобы удовлетворить растущий спрос на онлайн-платформах», — сказал он, добавив, что хранение одежды в закрытом магазине или в распакованных упаковках также вредно для товаров.

Онджел ожидает, что ретейлеры будут придерживаться этой практики ещё некоторое время.

Он также указал, что ретейлеры сначала опустошают магазины в торговых центрах, где у них возникают проблемы с арендной платой.

«Многие компании приостановили свою деятельность из-за снижения мобильности населения или из-за проблем со здоровьем после вспышки коронавируса. Мы всё ещё находимся в середине этого процесса, он ещё не закончился», — добавил Онджел.

Он подчеркнул, что компании всё ещё нуждаются в погашении своих кредитных долгов, и нынешняя ситуация оказывает на них давление.

«Большое количество торговых центров объявили, что они не будут требовать арендной платы от ретейлеров, но неопределённость в отношении арендной платы всё ещё сохраняется», — отметил Онджел.

Последние данные Турецкого статистического института (TurkStat) об обороте в розничном секторе показали, что объём продаж в текстильном, швейном и обувном сегментах в феврале вырос всего на 1% в месячном исчислении.

Эти цифры, по-видимому, не отражают реального масштаба антивирусных мер, принятых в отношении розничной торговли, отмечает издание. Однако продажи через почту и интернет выросли на 48% в годовом исчислении и на 6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Между тем, поскольку спрос на онлайн-розничные платформы вырос, цены также выросли. Одним из таких примеров является стоимость хлебопечек, которая выросла до 3 тыс. 500 турецких лир (около 520 долларов) с 1 тыс. 700 лир только за две недели.

Точно также игровые приставки, которые пользуются большим спросом, поскольку люди проводят большую часть своего времени дома, теперь продаются по цене от 2 тыс. 800 до 5 тыс. 400 лир против 3 тыс. 800 и 2 тыс. 300 лир две недели назад.

Кроме того, цена беговых дорожек подскочила с 1 тыс. 800 до 3 тыс. 300 лир, до 2 тыс. 700 и 5 тыс. лир.