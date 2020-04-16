Количество будущих наблюдателей за общероссийским голосованием стремительно увеличивается

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Продолжается дистанционная подготовка наблюдателей за общероссийским голосованием по поправкам к Конституции, при этом количество наблюдателей стремительно увеличивается, заявил в четверг руководитель рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

«Через «Почту России» к нам приходят уже заполненные формы от людей, которые выразили желание участвовать в процедуре наблюдения вместе со всей системой общественных палат, со всеми общественными организациями и политическими партиями», — отметил он.

Участникам вебинара был представлен стандарт, в соответствии с которым наблюдатели будут осуществлять общественный контроль за голосованием по поправкам в Конституцию РФ, а также вопросы подготовки самих наблюдателей. «Золотой стандарт» общественного наблюдения при проведении общероссийского голосования был подготовлен Общественной палатой РФ. Документ будет способствовать осуществлению наблюдения за соблюдением законности и объективной оценке процедуры.

Григорьев прошелся по каждому из пунктов стандарта, подробно их прокомментировав. Он подчеркнул, что подготовленный документ полностью соответствует документам и постановлениям, принятым Центральной избирательной комиссией.

«Если в эти документы будут вноситься какие-то дополнения в отношении процедуры голосования, мы оперативно добавим эти положения в наш стандарт», — сказал он.

Кроме того, Григорьев обратился к членам региональных общественных палат с просьбой прислать свои замечания и предложения, отметив, что он всегда открыт для диалога и готов ответить на все возникающие вопросы.

«Это первый, но не единственный обучающий вебинар. Впереди будет еще серия подобных вебинаров, так что все желающие смогут подключиться к нам в будущем, если это не получилось сделать сегодня», — резюмировал он.

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