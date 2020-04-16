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Xinhua/AP

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/129/13051129/AP_97080102584-pic905-895x505-62072.jpg" alt="Аппетиты растут: куда Китай может проецировать военную силу" /></p> <p>

Вооруженные силы Китая до 2030 года намерены усиленно наращивать свои возможности по проецированию военной мощи за пределами страны, следует из нового анализа логистических возможностей Пекина, проведенного под эгидой американо-китайской комиссии при конгрессе США. Чего опасается Вашингтон и каковы перспективы КНР в военном отношении, — в обзоре «Газеты.Ru».

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Китай вложил огромные средства «в наложение неприемлемых расходов» на потенциальных противников в пределах первой и второй цепей островов в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, следует из анализа британского издательства, специализирующегося на военной, а также транспортной тематике. Это исследование проведено американским изданием Jane’s под эгидой американо-китайской комиссии по обзору состояния экономики и безопасности при конгрессе (USCC, USА–China Economic and Security Review Commission).

Согласно тексту документа, в КНР активизировались усилия по оказанию помощи другим странам в случае стихийных бедствий и по участию в глобальных совместных операциях, таких как борьба с пиратством на Среднем Востоке.

Но когда дело доходит до поддержки крупномасштабных экспедиционных операций в отдаленных регионах Земли, Пекину еще далеко до реализации подобных мероприятий в полном объеме, считают авторы доклада.

Тем не менее, как ВМФ, так и ВВС НОАК стремительно расширяют свои наступательные способности, а также возможности по тыловому и техническому обеспечению.

К таковым относятся введение в боевой состав ВМФ и ВВС НОАК:

— эскадренных миноносцев типа 055 (серия из перспективных китайских больших ракетных эскадренных миноносцев четвертого поколения);

— универсальных десантных кораблей типа 075 (вертолетоносец со сплошной полетной палубой);

— океанских кораблей комплексного снабжения проекта 901;

— авианосцев собственной разработки, включая тип 002 (водоизмещение около 85 тыс. т с паровыми катапультами) и тип 003 (водоизмещение около 80 тыс. т с электромагнитными катапультами). К 2030 году Китай планирует иметь четыре полноценные авианосные ударные группы;

— тяжелого военно-транспортного самолета Y-20 в варианте заправщика и истребителя 5-го поколения J-20.

Исследование показало, что Китай использует инвестиции в такие объекты, как база в Джибути для мониторинга и потенциального срыва операций ВС США на Ближнем, Среднем Востоке и в Африке, но американские эксперты полагают, что вряд ли Китай продолжит расширять свою международную деятельность в этом десятилетии.

«Возможности ВМФ и ВВС НОАК в 2035 году теоретически позволят вооруженным силам Китая осуществлять боевые операции более высокого уровня за рубежом. Однако для ведения вооруженной борьбы в оспариваемых пространствах Пекину почти наверняка потребуются зарубежные военные объекты или, по крайней мере, предпочтительный доступ к портам и аэродромам в дружественных странах», — полагает Jane’s.

География влияния

Джибути — далеко не единственный из списка заграничных кандидатов на будущие базы НОАК. По данным авторов доклада, в качестве вариантов зарубежного базирования вооруженных сил Китая после 2030 года можно рассматривать следующие страны.

Дара Сакор, Камбоджа

Помимо камбоджийской военно-морской базы Реам, Китай может использовать для военных операций находящийся в стадии строительства аэропорт Дара Сакор. Доступ к гражданскому аэродрому или создание официальной военной базы в Камбодже расширили бы возможности базирования ВВС Китая по всей Юго-Восточной Азии. Начиная с 2025 года американские эксперты ожидают, что Китай будет все чаще использовать доступ к заграничным аэродромам в целях материально-технического обеспечения растущего парка военно-транспортной авиации НОАК.

Хартум, Судан

Одним из потенциальных мест базирования ВВС НОАК за рубежом может быть Хартум, Судан. Военно-транспортные самолеты Ил-76 ВВС Китая уже использовали эту площадку в качестве аэродрома промежуточной посадки при эвакуации гражданского персонала в ходе операции в Ливии в 2011 году.

Как отмечали эксперты в США, китайское экономическое и человеческое присутствие в Африке продолжает расти. Тот факт, что военным самолетам было разрешено приземляться и заправляться в Хартуме также предполагает, что правительству Судана может быть комфортно с идеей подгонки в китайскую стратегию «места, а не базы».

Согласно этим тезисам, ВВС НОАК обеспечивается доступ к различным аэродромам для поддержки будущих операций по эвакуации и других миссий в Африке.

Ил-76 в ходе операции в Ливии в 2011 году также осуществляли промежуточную посадку и дозаправку в Карачи, Пакистан. Этот аэродром также может стать будущей посадочной площадкой ВВС НОАК за рубежом.

Терсейра, Португалия

Китай заинтересован в расширении своего присутствия на острове Терсейра, включая использование взлетно-посадочной полосы Лайес Филд.

Остров Терсейра, расположенный в Атлантическом океане, ранее являлся базой ВВС США. Она была сокращена в середине 2010-х годов. Несколько китайских делегаций использовали остров для промежуточных посадок в рейсах между Китаем и Латинской Америкой.

Есть опасения, что Китай может развить формальное или неформальное военное присутствие в случае окончательного ухода США с острова,

особенно в связи с тем, что региональное правительство Азорских островов весьма заинтересовано в развитии глубоководного порта в близлежащей гавани Прайя-да-Витория.

Восточный Тимор

В 2011 году Восточный Тимор отклонил предложение Китая о развертывании РЛС для наблюдения на северном побережье. Государство отказалось от этого, поскольку Китай хотел укомплектовать объект своими специалистами. Местное руководство считало, что РЛС может быть использована не для тех целей, которые озвучиваются Пекином. По их мнению, локатор могли применить «для расширения разведывательного периметра» Китая вглубь Юго-Восточной Азии.

Лас Лахас, Аргентина

Китай располагает станцией космического мониторинга в Аргентине, которая начала функционировать в марте 2018 года. По данным правительства Китая, этот объект используется только для мирных наблюдений и исследований космоса.

Тем не менее, во многом китайская космическая программа является сугубо военной, и, хотя соглашение требует, чтобы Китай уведомлял Аргентину о своей деятельности, фактический аргентинский надзор в этом случае практически отсутствует.

Венесуэла, Панама и другие страны Латинской Америки

Развитие аргентинского космического центра совпало с более широким участием Китая в делах Латинской Америки. В 2015 году министерство обороны Китая провело военно-логистический форум «Укрепление взаимопонимания для взаимовыгодного сотрудничества», в котором приняли участие представители 11 стран Латинской Америки.

Глава Южного командования ВС США адмирал Крейг Фаллер в середине 2019 года заявил, что

США не могут конкурировать с китайским финансовым влиянием в Латинской Америке. Вместо этого Вашингтон должен полагаться на давние отношения между США и региональными лидерами, а также на увеличение своих разведывательных активов, а также на военно-морское присутствие США в регионе.

Венесуэла приобрела сравнительно значительное количество китайского оружия, начиная с 2010 года, в том числе боевые машины пехоты, транспортные самолеты Y-8, самоходные минометы, реактивные системы залпового огня, а также различные управляемые ракеты.

Согласно данным адмирала Крейга Фаллера, Китай является крупнейшим кредитором режима Мадуро, который «обременяет народ Венесуэлы долгами в размере более $60 млрд», говорится в тексте доклада.

Кроме того, Китай увеличил количество посещений портов региона на 70% за последние пять лет, в то время как китайские компании имеют более 50 активных портовых проектов в Латинской Америке. В будущем Китай может использовать свой контроль над глубоководными портами в Западном полушарии для поддержки глобального военного развертывания.

Адмирал Фаллер особо отмечает присутствие Китая в Панаме, где китайские фирмы Huawei и China Railways выиграли значительные по объему и стоимости контракты.

Китайская сеть базирования и логистики после 2030 года, вероятно, расширится далеко за пределы Восточной Африки и Ближнего Востока, поскольку интересы Пекина сегодня распространятся по всему миру.

Отношения Китая с партнерами в рамках проекта «Один пояс, один путь» в Латинской Америке имеют решающее значение для мониторинга, поскольку базы НОАК или предпочтительный доступ к портам и аэродромам в Западном полушарии, несомненно, будут вызывать обеспокоенность у военных и политиков США.

Распространение технологий

Помимо чисто географического разброса интересов Китая, «мы также должны ожидать увеличения доступа ВВС НОАК к зарубежным аэродромам по мере роста парка тяжелых военно-транспортных самолетов Y-20», пишет Jane’s.

Соединенным Штатам следует признать, что договоренности Китая со своими зарубежными партнерами, вытекающие из более широких дипломатических и экономических отношений, могут позволить ему вытеснить США в качестве партнера по безопасности в ключевых регионах.

Это может привести к экспорту тактики и инструментов, включая технологии массового наблюдения и другие инструменты цифрового авторитаризма. По данным The New York Times, 18 стран уже получили китайские системы массового наблюдения (распознавания лиц).

Кроме того, китайские договоренности и углубление отношений с партнерами могут привести к «ограниченному доступу вооруженных сил США в критически важные районы как мирное время, так и в ходе вооруженных конфликтов», полагают американские эксперты.

В исследовании также отмечается, что китайцам по-прежнему существенные препятствия на пути проецирования своей воздушной мощи в глобальном масштабе будет создавать отсутствие на данном этапе полноценного авианосного флота. Американские исследователи также добавляют, что экономические трудности на современном этапе могут существенно помешать китайским инвестициям в строительство авианесущих кораблей.

«У НОАК все еще будут ограниченные возможности проводить операции во враждебных странах с интегрированными системами противовоздушной обороны без поддержки будущих авианосцев ВМФ Китая», — говорится в отчете. «Это может оказаться затруднительным для НОАК, учитывая замедление экономического роста КНР и возможное сокращение оборонных бюджетов».

Доклад рекомендует, чтобы Соединенные Штаты отслеживали соответствующие китайские инвестиции в создание боевых платформ. Кроме того, предлагается осуществлять постоянный мониторинг за возможностями Пекина по тыловому и техническому обеспечению экспедиционных операций. К примеру, созданию запасов боеприпасов в таких местах, как Джибути, или увеличению инвестиций в строительство кораблей и вертолетов, обладающих возможностями по ведению противолодочной обороны.

Конгресс США, по мнению авторов доклада, также должен найти способы инвестировать в страны, где Китай вкладывает деньги в рамках своей инициативы «Один пояс, один путь».

«Экономическое и дипломатическое взаимодействие Соединенных Штатов с этими странами, осуществляемое с помощью двусторонних и многосторонних международных организаций, будет иметь решающее значение для ограничения военных амбиций Китая», — утверждается в отчете.

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