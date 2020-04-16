Кремль: Путин и Си Цзиньпин настроены на укрепление сотрудничества по ситуации с COVID-19

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора, прошедшего в четверг, 16 апреля, подтвердили, что

настроены на дальнейшее укрепление сотрудничества по ситуации с коронавирусом, передает пресс-служба Кремля.

Там сообщили, что взаимодействие китайской и российской сторон будет осуществляться, в том числе посредством «обмена специалистами, поставок медицинского оборудования, медикаментов и средств защиты.

Как отметили в Кремле, Путин и Си Цзиньпин также выразили мнение, что взаимная поддержка в борьбе с коронавирусом является свидетельством особого характера партнерства России и КНР.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что КНР будет и дальше помогать России в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.

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