АвтоВАЗ начал продавать автомобили онлайн

С 15 апреля забронировать и купить новый автомобиль LADA можно в режиме онлайн на сайте марки. Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», для заказа и приобретения доступны все модели LADA из наличия у официальных дилеров.

Чтобы заказать автомобиль, нужно выбрать модель и комплектацию на официальном сайте LADA, проверить их наличие на складе у предпочитаемого дилера и отправить свои контакты для обратного звонка.

Система сама уведомит дилера, и менеджер автосалона свяжется с клиентом для дистанционной презентации выбранной машины и обсуждения деталей сделки, в том числе на условиях «трейд-ин» или с использованием кредита. Установка дополнительного оборудования также доступна для заказа онлайн.

После оплаты, в зависимости от ситуации в регионе, автомобиль можно будет забрать в автосалоне или заказать доставку на эвакуаторе прямо к дому.