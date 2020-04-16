АвтоВАЗ переименовал компанию «GM-АвтоВАЗ»

«АвтоВАЗ» ликвидировал дочернее ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ» и дал ему новое имя. Теперь бывшее совместное предприятие, свою долю в котором российский автогигант выкупил в конце 2019 года, называется АО «Лада Запад Тольятти».

«Новое название отражает принадлежность предприятия к Группе «АвтоВАЗ», и находится в логике нейминга 100% дочерних структур Группы», — сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе компании.

Напомним, в 2020 году «АвтоВАЗ» окончательно интегрирует внедорожник Niva (экс-Chevrolet Niva) в модельный ряд LADA. Если эпидемия коронавируса в России пойдет на спад, премьера обновленной и переименованной модели может состояться уже в августе на международном автосалоне в Москве.

Сейчас Chevrolet Niva продается в дилерских центрах LADA. Цены на внедорожник с 1,7-литровым 80-сильным двигателем, постоянным полным приводом и 5-ступенчатой «механикой» стартуют с отметки 708 000 рублей.