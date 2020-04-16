Продажи люксовых автомобилей в России выросли на 10% в 1 квартале

Продажи новых автомобилей сегмента Luxury в России по итогам 1 квартала 2020 года выросли на 10% до 297 единиц. Львиная доля (40%) продаж вновь пришлась на Mercedes-Benz Maybach S-Class – за три месяца обладателями этих седанов стали 129 россиян, сообщает «АвтоСТАТ».

Кроме «Майбахов», наши соотечественники купили 66 новых Bentley, 40 – Rolls-Royce, 34 – Lamborghini, 22 – Maserati, 4 – Ferrari и 2 – Aston Martin.

По географии продаж люксовых машин по-прежнему лидирует Москва, где «прописались» 178 (около 60% от общего объема) таких автомобилей. Еще 36 машин обрели хозяев в лице жителей Московской области, а 28 – Санкт-Петербурга. Среди нестоличных регионов по этому показателю лидируют Краснодарский край (15 ед.), Свердловская область (6 ед.), а также Красноярский край, Ростовская и Рязанская области (по 3 ед.).