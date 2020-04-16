Коронавирусная дипломатия: поможет ли COVID-19 сближению Анкары и Еревана — NovostiNK — Новости Армении

16 апреля 2020, 14:15 — NovostiNK Власти Турции намерены максимально использовать мягкую силу для распространения собственного влияния

Известия

С начала распространения пандемии коронавируса Турция доставила медицинское оборудование в 34 страны мира. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров в Стамбуле. Всего за помощью к Анкаре обратились 90 стран. Среди них, по словам представителей турецких властей, оказались и те государства, с которыми у Турции довольно натянутые отношения, — Армения и Израиль. Насколько COVID-19 помог этим странам пойти на контакт, выясняли «Известия».

Из Турции с любовью

«Из Армении поступил запрос на лекарства. Наш президент выразил одобрение. Министерство здравоохранения курирует этот процесс», — заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын в интервью телеканалу CNNTürk.

Помимо этого, по словам Калына, медицинское оборудование для борьбы с пандемией COVID-19 у страны также попросил Израиль, отношения с которым обострились в 2017 году после того, как США признали Иерусалим столицей еврейского государства. «Думаю, что в ближайшие дни осуществят [поставки]. Мы также одновременно направим оборудование и в Палестину», — заявил представитель Эрдогана. Министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа подтвердил, что в Израиль направят маски, защитные костюмы и тесты на выявление коронавируса. «Это вопрос гуманитарной помощи. Если кто-то нуждается [в помощи], а у нас есть возможность помочь, мы продолжим поставлять медицинское оборудование», — отметил Калын.

По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, с начала пандемии коронавируса Анкара «поставила медицинское оборудование в 34 страны». Среди них Италия, Испания, Великобритания, балканские государства, Азербайджан, Катар. «Всего за помощью к Турции обратились 90 стран», — сообщает турецкая англоязычная газета Daily Sabah.

По мнению старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, доцента Дипломатической академии МИД России Владимира Аваткова, такая политика «четко вписывается в стремление Анкары распространить собственное влияние в мире». «Турция на протяжении истории довольно активно применяла и применяет мягкую силу в ходе правления Партии справедливости и развития. За то время, что ПСР находится у власти, использовались различные формы воздействия на другие государства через эту мягкую силу. Поставка и оказание помощи в рамках борьбы с коронавирусом — это пример такого рода инструментов мягкой силы. Здесь Турция находится на передовой, она стремится стать державой мирового уровня. Для этого Анкаре нужен соответствующий имидж, при этом не столь важно, что происходит внутри, важнее, какой кажется сама Турция. Сегодня она всё больше представляется как держава, которая несет ответственность за судьбы мира, поставляя помощь в рамках борьбы с пандемией», — рассказал «Известиям» эксперт.

В Израиле на заявление турецких властей отреагировали достаточно сдержанно. Местные СМИ со ссылкой на источники в правительстве пояснили, что на самом деле страна получит от Анкары медицинские маски и перчатки, но речь идет «вовсе не о гуманитарной помощи, а о коммерческой сделке». К тому же это «никак не связано с тем, что Турция собирается помогать палестинцам».

Помощь в условиях пандемии

В Ереване слова турецкого лидера и его официального представителя вызвали раздражение. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян заявила, что взаимодействие с Турцией «было ограничено лишь вопросом доставки армянских граждан». Внешнеполитическое ведомство страны работало совместно с турецкой и грузинской сторонами. «Сотрудничество с турецкой стороной было ограничено только этими рамками, и Армения не просила никакой поддержки за пределами этих рамок», — пояснила дипломат.

Нагдалян также добавила, что «в условиях продолжающейся сухопутной блокады Армении со стороны Турции и отсутствия дипотношений возможности взаимодействия между двумя странами существенно ограничены и требуют реальной доброй воли и создания доверия».

До этого казалось, что стороны действительно пошли на сближение. В начале апреля совместно с Анкарой Ереван организовал вывоз около 100 своих граждан из Турции. Стороны смогли достичь взаимопонимания, учитывая, что между странами нет дипломатических отношений, а также закрыта турецко-армянская граница. Автобусы с армянскими гражданами проезжали через территорию Грузии.

Помимо этого Эрдоган также позвонил Константинопольскому патриарху Армянской апостольской церкви архиепископу Сааку Машаляну. Во время беседы президент Турции спросил о жизни армянской общины, поблагодарил архиепископа за кампанию по сбору средств для предотвращения распространения коронавируса, а также выразил готовность помочь Еревану лекарствами.

Геноцидом по отношениям

Напряжение между Турцией и Арменией усилилось в начале 1990-х. Анкара в одностороннем порядке разорвала дипотношения с Ереваном и закрыла государственную границу между странами в 1993 году в знак солидарности с Баку во время войны в Нагорном Карабахе.

«Во второй половине «нулевых» Турция и Армения были максимально близки к тому, чтобы нормализовать отношения. Потепление называли «футбольной дипломатией»: президенты Серж Саргсян и Абдуллах Гюль воспользовались тем, что страны оказались в одной отборочной группе чемпионата мира и обменялись визитами. В итоге в 2009 году в Цюрихе был подписан протокол об установлении дипотношений и протокол о развитии двусторонних отношений. Однако из-за давления со стороны Баку Анкара пошла на попятную: турецкий парламент заморозил ратификацию протоколов на неопределенный срок. Через некоторое время армянский лидер также отозвал документы из парламента. Об официальных контактах между странами больше не сообщалось», — пояснил «Известиям» турецкий политолог Серкан Демирташ.

Омрачает возможное взаимодействие между странами и вопрос признания геноцида армян. По данным историков, в годы Первой мировой войны в Османской империи, правопреемницей которой стала Турция, погибли от 800 тыс. до 1,5 млн анатолийских армян. То, что в Османской империи были осуществлены их депортации и массовые убийства, признали 30 государств, в том числе страны — члены Евросоюза, Россия и США.

Турция также признает многочисленные жертвы среди армян, но отрицает факт геноцида. В Анкаре утверждают, что в период с 1915 по 1922 год в результате столкновений пострадали и турки, и армяне, а произошедшее было «братоубийственной войной». Такая формулировка не устраивает Ереван.

«Дружба выше Арарата»

Для борьбы с пандемией коронавируса помощь Еревану оказали Москва и Пекин. По договоренности между министрами обороны Сергеем Шойгу и Давидом Тонояном в Армению прибыли два грузовых самолета с гуманитарной помощью. Борты доставили лабораторию для проведения тестов на COVID-19, системы дезинфекции и российских военных специалистов.

Из Китая в Армению привезли аппараты ИВЛ, несколько кислородных станций, десятки тысяч тестов на определение коронавируса и медицинских масок, защитных очков, а также спецодежду и лекарства. Впрочем, поставки из КНР вызвали недовольство Турции. Оказалось, что на коробках с гуманитарным грузом была надпись «Пусть наша дружба будет выше горы Арарат и длиннее реки Янцзы». Анкара потребовала у китайского МИДа объяснений. Арарат (турецкое название — Агры) находится на востоке Турции, при этом гора считается одним из символов Армении, она даже изображена на государственном гербе закавказской республики.

Посол КНР в Турции заявил, что «груз подготовила администрация одного из китайских регионов, а отправила его частная компания». При этом изначально надпись на коробках была на китайском языке, где не было ни слова об Арарате, текст на английском языке добавили позже. В Пекине заверили, что «проводят расследование и сообщат Анкаре о его итогах».

Как рассказала «Известиям» проживающая в Ереване специалист в области международных отношений Армине Манукян, в Армении не восприняли всерьез предложение турецких властей о поставках лекарств. «Эрдоган во время беседы с патриархом сказал, что готов оказать помощь Армении. В Ереване не посчитали это серьезным предложением, поэтому изначально армянские власти никак на него не отреагировали. Скорее всего, в Турции подумали, что раз не поступило никаких комментариев, то можно продолжить эту игру и заявить, что Армения попросила помощь. Но это неправда. Большинство восприняло это как пропаганду со стороны Эрдогана. В его словах нет серьезной политической готовности сделать шаг навстречу. Открыть границы, например. Просто турецкое правительство хочет выглядеть очень гуманным. Но так недоверчиво в Армении воспринимают лишь турецкие власти и проводимую ими политику, к обычным гражданам Турции это ни в коем случае не относится», — пояснила эксперт.