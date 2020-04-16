Принцесса уберегла Республике Алтай зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом

В Республике Алтай выявлен первый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщил официальный Telegram-канал оперштаба по региону.

Как сказано в источнике, коронавирус обнаружили в Онгудайском районе у местной жительницы, к которой ранее приезжали родственники, проживающие в соседнем регионе. Какой именно субъект РФ имеется в виду, не уточняется. Первые проведенные анализы подтвердили коронавирус. Сейчас ведется работа по установлению всех возможных контактных лиц и их обследование.

В ближайшее время глава Республики Алтай Олег Хорохордин выступит с обращением к жителям через социальные сети. «Просьба сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации», — сказано в сообщении.

Напомним, что ранее в пресс-службе республиканского правительства объяснили отсутствие коронавирусной инфекции в регионе на то время принятыми ограничительными мерами. Впрочем, существует и иное мнение. Так, например, лыжник сборной России Андрей Собакарев считает, что главная причина долгого отсутствия коронавируса в Горном Алтае — неразвитая медицина. «Что я думаю о том, что на Алтае до сих пор нет коронавируса? Может, его нет, потому что не диагностируют? Здесь не так хорошо развита медицина. Конечно, есть больницы, но они не в каждом населенном пункте», — заявлял он. С ним солидарен и врач-инфекционист, иммунолог, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, который ранее так же предположил, что длительная «неприступность» республики может быть связана не столько с эффективностью принимаемых властями мер по самоизоляции, сколько с малым количеством тестов, которые специалисты провели в регионе.

Между тем по мнению депутата Госсобрания Ержаната Бегенова, республика находится под покровительством мумии «принцессы Укока», которая хранится в Национальном музее им. Анохина в Горно-Алтайске. Именно этим народный избранник объяснял отсутствие коронавируса. Ту же версию поддержал президент духовного центра тюрков «Кин Алтай», зайсан рода телес Акай Кине. В ближайшее время он с сортаниками проведет в горах Республики Алтай обряд «успокоения» коронавируса.