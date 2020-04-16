В Турции в феврале на 10,6% вырос объём розничных продаж

По данным Турецкого статистического института (TurkStat), в течение месяца самый высокий годовой рост в 14,7% был зафиксирован в продажах непродовольственных товаров.

Продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий, а также автомобильного топлива в феврале увеличились на 9,6% и 1,8% в год, соответственно, отметил институт.

Что касается непродовольственных товаров, то объём продаж текстиля, одежды и обуви вырос на 19,3%, в то время как число проданной оргтехники, книг, телекоммуникационного оборудования подскочило на 15,8%, пишет Hurriyet.

Объём продаж медицинских и косметических товаров, электроники и мебели вырос на 8,1% и 6,7% соответственно.

Кроме того, продажи по почте и интернету в феврале также подскочили на 48,1% в годовом исчислении.

TurkStat также объявил, что с учётом календарных показателей розничный товарооборот при неизменных ценах в феврале также увеличился на 21,8% в год.

«Розничные продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий за тот же период подскочили на 24,7%, непродовольственных товаров (кроме автомобильного топлива) — на 25,2%, в то время как объём розничных продаж автомобильного топлива увеличился на 8,3%», — добавили в институте.