УАЗ продолжил сертификацию внедорожника «Русского Прадо»

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Гиперзвуковую ракету «Циркон» примут на вооружение в 2022 году
close Wikimedia Commons Армия России планирует принять на вооружение новейшую гиперзвуковую ракету «Циркон» в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. По...
На 14 апреля приходится сразу несколько церковных праздников
Народный праздник Марья – зажги снега отмечается 14 апреля 2020 года (дата по старому стилю – 1 апреля). Верующие православной церкви в этот день...
Стас Михайлов болен коронавирусом: как себя чувствует 15 апреля, состояние здоровья
Share Tweet Share Share Email CommentsНесколько дней назад после длительного молчания артист Стас Михайлов вышел на связь с взволнованными фанатами. Артист заявил, что вылечился...
Норвежский «Нострадамус» еще 20 лет назад предрек крах США к концу 2020 года
Share Tweet Share Share Email CommentsВ Сети обсуждают прогноз Йохана Галтунга, который предсказал распад СССР и теракт 11 сентября. В мире бушует ...
Басков решил поддержать Бабкину
Заслуженная артистка Надежда Бабкина наделала много шума, когда в тяжелом состоянии попала в больницу, после чего стартовала волна слухов. Судя по всему, коллеги певицы,...