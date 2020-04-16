УАЗ продолжил сертификацию внедорожника «Русского Прадо»

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У Бабкиной выявлено сильное поражение легких
Предыдущие сообщения о выходе из комы Надежды Бабкиной сменились менее позитивными новостями о состоянии ведущей. Врачи рассказали, что у звезды поражено больше половины легких,...
Ирина Пегова из-за карантина не может вернуться домой к дочери
Ирина Пегова месяц назад улетела на съемки в Минск. Актриса безумно скучает по дочери, но не может вернуться домой из-за карантина. Пегова использовала свободное время,...
Прожить до ста лет: названы секреты долголетия из Древнего Китая
Share Tweet Share Share Email CommentsЧтобы прожить отведенные судьбой годы, необходимо укрепить организм, защитить его от болезней и замедлить процесс старения. Для этого люди...
История похудения актрисы Полины Гренц из «Холостяка» теперь вдохновляет многих
Российская актриса, блогер и юная писательница Полина Гренц, участница проекта «Холостяк», поразила всех своим преображением, похудев на 15 кг. Она действительно заслуживает уважения и...