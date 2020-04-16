Шведский эпидемиолог высказался по поводу стратегии борьбы с коронавирусом

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У Бориса Корчевникова выявили коронавирус
Появилась тревожная информация о состоянии здоровья гендиректора канала "Спас" Бориса Корчевникова. Выяснилось, что у него нашли коронавирус. За последние дни это опасное заболевание выявляли...
Бывший избранник Анастасии Заворотнюк выступил с заявлением
Знаменитый артист Сергей Жигунов, который долгое время состоял в романтических отношениях с ныне тяжелобольной актрисой Анастасией Заворотнюк, резко негативно высказался о наплевательском отношении к...
Переболевший коронавирусом Том Хэнкс провел «домашнюю версию» ток-шоу Saturday Night Live
Режим самоизоляции не помешал Тому Хэнксу провести «домашнюю версию» ток-шоу Saturday Night Live. Переболевший коронавирусом голливудский актер пошутил, что из-за недуга вынужден носить спортивные...
В России подорожал Volkswagen Tiguan
Немецкая компания Volkswagen вновь подняла цены на кроссовер Tiguan. Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на экспертов «Цена Авто», все комплектации этой модели подорожали...
Подсчитано число заболевших коронавирусом в России
Общее количество инфицированных COVID-19 во всем мире превысило отметку в 1,6 млн человек. Вылечились почти 356 человек, тогда как количество погибших составляет 95 758....