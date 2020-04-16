Ученые заявили, что землетрясения можно прогнозировать, используя «лестницу дьявола»

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Прожить до ста лет: названы секреты долголетия из Древнего Китая
Чтобы прожить отведенные судьбой годы, необходимо укрепить организм, защитить его от болезней и замедлить процесс старения. Для этого люди в древности следовали законам...
Московские единороссы раскошелились две Lada Largus главврачей алтайских больниц
10 апреля секретарь алтайского реготделения «Единой России» Александр Романенко передаст два автомобиля Lada Largus медучреждениям, занятым в мероприятиях по предотвращению распространения коронавируса в регионе и...
Индекс РТС опустился ниже 1100 пунктов
close Lucas Jackson/Reuters Индекс РТС теряет более 3% стоимости за сутки и опускается до отметки в 1099,85 пунктов, свидетельствуют данные торгов на 10:46 по мск. Показатели Мосбиржи...
Новые решения оперштаба РТ из-за ситуации с COVID-19. Список
Оперативный штаб Татарстана по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принял новые решения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Меры были приняты сегодня по итогам заседания штаба. Оно...