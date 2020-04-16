Ученые заявили, что землетрясения можно прогнозировать, используя «лестницу дьявола»

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mavit
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Ученые заявили, что землетрясения можно прогнозировать, используя «лестницу дьявола»Ученые заявили, что землетрясения можно прогнозировать, используя «лестницу дьявола»Ученые заявили, что землетрясения можно прогнозировать, используя «лестницу дьявола»