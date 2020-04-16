Российские зрители оценили сериал «Зулейха открывает глаза»

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Стало известно о пробуждении древних вирусов из-за таяния вечной мерзлоты
Share Tweet Share Share Email CommentsФото: пресс-служба мэрии Москвы / РИА НовостиС оттаиванием льдов и вечной мерзлоты пробуждаются древние вирусы. О такой гипотезе рассказал...
В России выпустили первую партию препарата против коронавируса и готовы начинать клинические исследования
Сегодня стало известно, что российским специалистам удалось разработать лекарственный препарат от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Михаил Мурашко, который является министром здравоохранения России....
Где нужны работники – обзор весенних вакансий и зарплат в сельском хозяйстве
Какие специалисты работают в сельском хозяйстве, где искать работу весной 2020, сколько зарабатывают агрономы, ветеринары и овощеводы.В ходе онлайн-конференции в ТАСС заместитель министра сельского...
Бабкину перевели в закрытый инфекционный бокс
Российскую певицу Надежду Бабкину, которую ранее госпитализировали с пневмонией, поместили в закрытый инфекционный бокс. Из-за этого определенная часть поклонников исполнительницы сделала вывод, что у...
Поздравления с Чистым четвергом в стихах и красивых открытках
Последнюю седмицу перед Пасхой называют Страстной. Она посвящается воспоминаниям о последних днях земной жизни сына Девы Марии. В это время верующие вспоминают, как...