Новые исследования показали, что в Китае коронавирусом заражены три миллиона человек

На сайте Института американского предпринимательства появились результаты исследования Дерека Сиссорса. По оценкам специалиста, всего в Поднебесной около трех миллионов зараженных коронавирусом, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Официальная статистика Китая вызывает сомнения практически у всех. При этом сам Китай заявляет, что он «открытый и прозрачный». Некоторая статистическая модель показала миллионы зараженных. Она включает и бессимптомных больных, которых Китай почему-то вообще не учитывает. Заставляет задуматься и факт, что власти Китая ни разу не сообщили, сколько тестов на коронавирус они сделали. Возможно, они специально не проводят масштабное тестирование, чтобы потом не хвататься за голову. Если это так, то даже само правительство Пекина не знает реальной обстановки в стране. В США, по информации Университета Джонса Хопкинса, заболело 640 тыс. человек, тогда как в Китае – 83 тысячи. При этом плотность населения в Поднебесной гораздо выше. Китай явно скрывает информацию, плюс, не может обеспечить населению прохождение теста на вирус. Многие подозреваемые так и не были обследованы.