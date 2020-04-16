Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор

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Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле, 5 июня…

Evgenia Novozhenina/Pool/Reuters

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CGTN).

Беседа состоялась вечером в четверг, 16 апреля.

Подробностей переговоров лидеров двух стран пока нет.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт переговоров между Путиным и Си Цзиньпинем.

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