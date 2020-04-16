«Ноги круче, чем у Глюкозы»: Иван Ургант принял участие в «подушечном» флешмобе

В рамках недавнего выпуска шоу «Вечерний Ургант» его ведущий Иван Ургант и приглашенная гостья певица Глюкоза неожиданно для многих разделись прямо в студии для участия в «подушечном» флешмобе. Результаты обнажения вызвали всплеск эмоций у поклонниц знаменитости. Одним из основных сценических моментов телешоу стало участие обеих звезд в флешмобе с подушками #pillowchallehge, набирающем сейчас нешуточную популярность в соцсети Instagram. Реализуя челлендж, Ургант и Глюкоза разделись и предстали перед камерами прикрытыми лишь в привязанными к телу аксессуарами для сна. Фотоснимок с такой демонстрацией «красоты» был в итоге размещен на официальной странице передачи в Сети.

Неожиданно для многих, вид обнаженных ног ведущего взбудоражил очень большое количество подписчиц аккаунта. «У тебя красивые ножки», «Ноги — огонь», «Потолок плывет», — восторженным комментариям поклонниц не было конца. Впрочем, нашлось место и ироническим замечаниям: «Превратились непонятно в кого». К слову, за полсуток оригинальная публикация набрала почти 150 тысяч «лайков».