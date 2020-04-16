В «Опоре России» поддержали пакет мер поддержки бизнеса от Путина

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Президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин в разговоре с «Газетой.Ru» положительно оценил меры экономической поддержки, предложенные накануне президентом РФ Владимиром Путиным.

«Президент вчера озвучил достаточно большой пакет мер поддержки не только малому, но и крупному бизнесу, и регионам Российской Федерации. Во-первых, большой шаг навстречу — это то, что правительство будет осуществлять прямую поддержку сотрудников предприятий, предприятиям, которые вошли в список наиболее пострадавших. Речь идет о выплате в мае за апрель и выплате — в тех регионах, где режим ограничений не будет снят, — в июне за май. Общественные организации и бизнесы просили об этом правительство, президент такое поручение вчера дал. Это позволит, как минимум, гарантированно выплатить МРОТ — плюс, у бизнеса есть еще и свои какие-то ресурсы», — отметил эксперт.

Кроме того, добавил он, ряд регионов объявил, что они будут дополнительно из региональных бюджетов осуществлять такие платежи.

«В частности, мы видели такие заявления у Нижегородской области, Калининградской области, Республики Крым. Я думаю, еще другие регионы уже присоединились к этому. В том числе поэтому президент распорядился дополнительно выдать 200 млрд рублей на поддержку региональных бюджетов. Это тоже важная мера, регионам непросто в этой ситуации изыскивать резервы — в том числе и для поддержки регионального бизнеса, у них [регионов] падение доходов идет серьезное», — подчеркнул он.

По мнению Калинина, крупная мера — расширение отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии на непродовольственную торговлю.

«Это очень большой сектор экономики, особенно для малого бизнеса. Поскольку торговые центры закрыты, кроме продуктов, аптек и зоомагазинов, это как раз очень широкий слой бизнеса, где работает много людей. Это и торговля одеждой, и обувью, и книги, и игрушки, и все, что угодно. Все, что относится к непродовольственной рознице, важно и социально значимо», — добавил глава «Опоры России».

Президент организации отметил, что среди прочих мер кредиты «под ноль» на зарплату для малого бизнеса были расширены и на крупный бизнес, и на средний.

«Кроме того, для крупного бизнеса будут выдаваться кредиты с субсидированием ставки 6%. Это значит, что фактически крупный бизнес получит очень серьезные кредиты с минимальной ставкой — от 1 до 0,5% — на длительные сроки. А если будет работать устойчиво крупный бизнес — он же делает заказы у малого, и сотрудники этих предприятий, они покупают продукцию у малого бизнеса.

Это большой сбалансированный пакет, поддерживающий и малый, и средний, и крупный бизнес. И поддержка региональных бюджетов. Мы, конечно, положительно оцениваем это решение президента», — резюмировал он.

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