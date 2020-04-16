В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова

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В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Илья Питалев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы ознакомились. Действительно, весьма эмоциональные [высказывания], но сейчас и ситуация весьма эмоциональная. Ничего необычного мы там не увидели», — сказал Песков.

Ранее Кадыров извинился за оскорбление противников соглашения с Ингушетией. После этого Кадыров принес извинения за ошибочную критику в адрес «Новой газеты».

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