Матвиенко: Парад Победы состоится в этом году

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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Евгений Биятов/РИА «Новости»
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Парад Победы состоится в этом году, однако дата будет зависеть от ситуации с коронавирусом, сообщает РИА «Новости».
По ее словам, решение о том, пройдет ли Парад Победы 9 мая или позже, будет принято руководством России в ближайшие дни.
Ранее принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на три источника из администрации президента сообщило, что в Кремле приняли решение о переносе Парада Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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