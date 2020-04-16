Алтайские шаманы попытаются успокоить коронавирус уважительным обрядом

Шаманы в ближайшее время проведут в горах Республики Алтай обряд «успокоения» коронавируса. Об этом «Интерфаксу» рассказал президент духовного центра тюрков «Кин Алтай», зайсан рода телес Акай Кине. При этом шаман акцентировал внимание на том, что обряд никоим образом нельзя назвать борьбой с инфекцией: напротив, ей с уважением сделают подношение, поскольку вирус тоже живой.

По словам Акая Кине, он уже проводил аналогичный ритуал в конце марта, но не афишировал этого. С той же целью шаманы в ближайшее время собираются выехать в горы, но для этого им необходимо дождаться обновления фазы Луны. По его словам, обряд будет продолжительным по времени — до двух часов. Главной его особенностью будет не «изгнание вируса», а его «успокоение». Акай Кине подчеркнул, что к инфекции, как и к живому организму, нужно относиться с уважением. «Мы не боремся с пандемией. Я делаю ей подношение как знак уважения и мы должны принять поведение вируса как урок. Думаю, что уважительное отношение к вирусу Республику Алтай, в том числе, и защищает. Нужно, чтобы коронавирус успокоился, ушел в свою природу — откуда вышел», — добавил шаман. Впрочем, стоит уточнить, что среди ученых нет единого мнения о том, считать ли вирусы формой жизни: вне клетки вирусные частицы не проявляют признаки живого и ведут себя как частицы биополимеров.

Кине также поддержал точку зрения, что помимо «уважительного отношения» Алтай защищает от коронавируса и мумия «принцессы Укока», поскольку жители республики уважительно относятся к праху предков и природе. «Конечно, не только принцесса и природа нас охраняют, но и сознание людей, меры, которые принимаются в республике. Полностью регион не закроешь, да и даже если перекрыть Чуйский тракт — есть другие пути. Турпоток нужно останавливать, особенно из других регионов, где ситуация сложная», — сказал Кине.

Отметим, что ранее в пресс-службе республиканского правительства именно принятыми ограничительными мерами объяснили отсутствие коронавирусной инфекции в регионе. Впрочем, существует и иное мнение. Так, например, лыжник сборной России Андрей Собакарев считает, что главная причина отсутствия коронавируса в Горном Алтае — неразвитая медицина. «Что я думаю о том, что на Алтае до сих пор нет коронавируса? Может, его нет, потому что не диагностируют? Здесь не так хорошо развита медицина. Конечно, есть больницы, но они не в каждом населенном пункте», — заявил он. С ним солидарен и врач-инфекционист, иммунолог, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, который ранее так же предположил, что такая «неприступность» республики может быть связана не столько с эффективностью принимаемых властями мер по самоизоляции, сколько с малым количеством тестов, которые специалисты провели в регионе.