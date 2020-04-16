Дефицит счёта текущих операций Турции в феврале вырос в 10 раз

Надо сказать, что за аналогичный период прошлого года дефицит составил 117 млн долларов, сообщил Центральный банк.

Данные по платёжному балансу ЦБ показали, что профицит в стране за 12 месяцев зафиксировался на отметке 6,13 млрд долларов, отмечает Duvar.

«Сложившаяся ситуация объясняется главным образом увеличением дефицита товаров на 1,17 млрд долларов, чистым оттоком капитала на сумму 1,9 млрд долларов, и ростом дефицита дохода от производственной деятельности на 222 млн долларов США — до 729 млн долларов», — сказали в Центробанке.

В соответствии с представленной информацией, в феврале 2020 года дефицит счёта текущих операций Турции, за исключением золота и энергетики, продемонстрировал положительное сальдо в размере 2,57 млрд долларов, что на 658 млн долларов меньше, чем в том же месяце прошлого года.

«Чистый приток в счёте услуг увеличился на 315 млн долларов и составил 1,49 млрд долларов», — отметили в банке.

Кроме того, в феврале дорожные расходы, составляющие основную часть счёта услуг, достигли почти 855 млн долларов, подскочив на 41 млн долларов в годовом исчислении.