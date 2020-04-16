Великобритания получила неожиданную выгоду из-за коронавируса

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На фоне распространения коронавируса национальная валюта Великобритании — фунт стерлингов — может укрепиться до уровня до 80 пенсов за евро, пишет Bloomberg со ссылкой на прогнозы Standard Bank. По мнению аналитиков, такая ситуация является одним из немногих благоприятных последствий пандемии.

Прямой причиной роста курса фунта стала возросшая вероятность переноса торговой сделки между Лондоном и Евросоюзом, которая должна была быть заключена в 2020 году. Это даст Великобритании и ее компаниям дополнительное время для адаптации к новым условиям — жизни вне ЕС. Внешние инвесторы рассматривают отсрочку как фактор, который поспособствует стабильности и определенности для британской экономики, и с большей готовностью вкладываются в местные активы, для покупки которых сначала надо приобрести фунт.

Курс британской национальной валюты торгуется на максимальном уровне с 2016 года, когда был проведен референдум о выходе из состава ЕС. Стоимость одного фунта равняется 1,15 евро. Предпосылок для укрепления евро в обозримом будущем нет, поскольку Брюссель пока не согласовал выделение финансовой помощи для борьбы с коронавирусом, отмечают аналитики.

«Проблемы европейской экономики будут только нарастать в результате кризиса, вызванного коронавирусом. Мы ожидаем рост курса фунта по отношению к евро на 10 процентов. Но даже этот прогноз некоторые эксперты считают слишком осторожным», – пишет глава валютного департамента Standard Bank Стивен Барроу.

«Экономическая спасательная шлюпка все еще недостаточно велика», — пишет Кит Джакс, стратег Societe Generale, имея в виду соглашении между министрами финансов еврозоны, согласно которому Еврокомиссия выделит 540 миллиардов евро на поддержку экономики. «Я бы все-таки предпочел фунты и доллары», — отмечает он.

При этом курс фунта к доллару в последнее время, напротив, снижается, поскольку Федеральная резервная система и Конгресс запускают масштабные программы помощи.