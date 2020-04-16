Обнаружен необычный симптом коронавируса

Фото: Spanish General Council of Official Podiatrist

Доктора Италии и Испании утверждают, что сыпь на ногах больных COVID-19 пациентов может быть одним из симптомов новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Metro.

Врачи пришли к такому заключению, проанализировав ряд аналогичных случаев. Издание приводит в пример 13-летнего зараженного пневмонией COVID-19 жителя Италии. Он поступил в больницу 8 марта с сыпью на пятках, которую изначально приняли за укусы пауков. Спустя два дня у мальчика проявились распространенные симптомы коронавируса: жар, мышечная и головная боль, а также зуд и жжение на ступнях. Тест на коронавирус, проведенный 29 марта, оказался положительным.

На данный момент у каждого пятого зараженного итальянца, находящегося в больнице, обнаружен кожный недуг, передает Metro. По данным медиков, этот необычный симптом особенно часто встречается у детей и подростков.

«Если дальнейшие наблюдения и лабораторные исследования подтвердят, что мы столкнулись с новым клиническим признаком COVID-19, это может быть полезно для выявления детей и подростков с незначительной формой заражения», — подчеркнул детский дерматолог Маццотта Трокколи (Mazzotta Troccoli) из итальянского города Бари.

Испанские специалисты тоже отметили новый признак коронавирусной инфекции нового типа. «Этот симптом все чаще встречается у зараженных COVID-19 пациентов, особенно у детей и подростков, — подтверждает испанский представитель ассоциации педиатров. — Также есть случаи, когда подобная сыпь проявлялась и у взрослых пациентов».

Эксперт пояснил, что сыпь при коронавирусе похожа на ту, что сопровождает оспу или корь. Как правило, покраснения выступают на пальцах ног и впоследствии заживают, не оставляя следов на теле.

Ассоциация педиатров призвала людей со всей серьезностью отнестись к подобной сыпи и в случае ее появления самоизолироваться дома. При этом эксперты рекомендуют гражданам не обращаться в медицинские центры только при наличии этого симптома, тем не менее, если он проявился, стоит начать внимательно следить за состоянием здоровья.

«Многие задаются вопросом, сказывается ли COVID-19 на коже. Ответ положительный», — подытожил Рэнди Джейкобс (Randy Jacobs), доцент кафедры дерматологии калифорнийского университета.