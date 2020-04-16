Виталий Гогунский не видится с дочерью

Семейные отношения Кузи из «Универа» в реальной жизни не сложились. Виталий Гогунский дважды женился на Ирине Маирко, но их союз все-таки распался в прошлом году. Дочь пары Милана осталась жить с мамой.

К слову, вполне возможно, что 10-летняя девочка скоро обгонит звездных родителей по популярности. Милана строит карьеру певицы и успешно выступает на сцене. Клип юной исполнительницы «Малявка» набрал около 200 миллионов просмотров на YouTube.

Правда, Ирина сетует, что экс-супруг не помогает ей раскручивать дочь. Маирко вынуждена сама вкладывать деньги в съемки, выступления и сценические костюмы наследницы.

«Виталий не поддерживал ни финансово, ни в соцсетях. Но я и не нуждалась в его помощи, у меня все получилось без него. Я сама спродюсировала концерт Миланы в «Вегасе» и отлично со всем справилась. К сожалению, Виталик никогда не верил в меня, всегда говорил, что максимум на что я способна — это дизайн одежды. Но я чувствую в себе гораздо больший потенциал», — делится Ирина.

По словам женщины, после их расставания с Виталием в прошлом году он почти не появлялся в жизни дочери. «Разошлись мы в сентябре, причем не очень мирно. Может, поэтому он и не поздравил Милану ни с Новым годом, ни с днем рождения, не пришел даже на ее первый концерт. Дочь переживает, но, кажется, уже привыкла. Только вот хочет разобраться, в чем виновата лично она? Мне важно, чтобы Милана поняла: причина не в ней, а, скорее всего, в специфическом воспитании Виталика. Я так и сказала: «Высокомерное отношение к близким — это плохое воспитание, ты тут ни при чем», — откровенничает бывшая Гогунского.

Виталий, по словам Ирины, так и не смог определиться, что для него важнее: семья или свобода. Она не сразу поняла это и летом 2019 года дала ему еще один шанс, решившись на второе бракосочетание.

«Ребенок был против свадьбы, накануне у Миланы случилась истерика — она просила меня не выходить за него замуж. Эта ситуация разрывала мне сердце. Я объясняла, что папа хороший, его нужно уважать. А сколько было разговоров перед сном, чтобы в семье наконец-то воцарился мир! В результате Милана приняла его. У нас началась счастливая жизнь. Казалось, все проблемы позади, и впереди нас ждет только счастье! Но оно длилось недолго», — делится Ирина Маирко.

Больше всего женщину тяготило то, что муж не работал, а проводил все время за компьютерными играми. При этом семья отчаянно нуждалась в деньгах.

«Как только он приехал на дачу к моим родителям, первое, что сделал — опять сел за приставку и давай сутками играть. Мое терпение лопнуло через два месяца. Я поняла, что Виталик не изменился. Остался на том же уровне: безделье, депрессии, мечты о великом будущем, собственное величие, лень и неуважение к близким. Поняла, что надо бежать. На этот раз навсегда. Это было мое осознанное решение, и Милана меня поддержала. Теперь понимаю, что все 12 лет делала ставку не на того мужчину. Сейчас моя жизнь посвящена дочке, и мне это нравится», — отметила Маирко в беседе с «Телепрограммой».

Фото: Ольга Плетенева