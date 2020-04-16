Экс-участница «Холостяка» Полина Гренц страдала нервной булимией

Актриса полюбилась зрителям благодаря роли упитанной Саши Мамаевой в сериале «Физрук». Ради участия в проекте ей пришлось пожертвовать фигурой и набрать больше десяти килограммов. Однако вернуться в прежнюю форму оказалось не так-то просто.

25-летняя Полина Гренц признается, что впала в глубокую депрессию из-за округлых форм. Девушке хоть и удалось сбросить 16 килограммов после завершения съемок в сериале «Физрук», но тот период запомнится ей надолго. «В период похудения моя психика была подорвана, все дошло до нервной булимии. Я не обращалась к психологам, не считала нужным делиться этим с чужим человеком», — говорила она.

Сейчас артистка решила отбросить все комплексы и просто наслаждаться жизнью. Девушка продолжает следить за питанием, а также активно занимается спортом. Впрочем, делает это без фанатизма, желая в первую очередь чувствовать себя комфортно и выглядеть здоровой.

«Я хочу принять себя такой, какая я есть, — делилась звезда. — Планирую записать видео и рассказать, как боролась с килограммами, потому что были истории, которые меня разрывали. Мы недавно говорили с мамой по телефону на эту тему и вместе ревели. Меня раздражает, что СМИ называют лишний вес проблемой, потому что это не так».

Артистка не стремится достичь навязанных стандартов красоты. «Я не позволяю никому говорить: «Вот у тебя тут жирок, а тут бочок». У меня ничего этого нет. Поговорите с собой, поймите, почему вы считает себя толстой. Сейчас я не хочу никого слушать, самое главное — наладить отношения с собой», — признается звезда.

К слову, переживать Полине пришлось и во время съемок «Холостяка». «В целом мне было комфортно на шоу, но под конец уже мелочи копились, все разрасталось как снежный ком, и на последнем свидании я взорвалась. У меня уже даже не было мыслей о том, как завоевать сердце Антона, я думала только, как спасти свое психическое состояние. Для меня это было сложно», — вспоминала она.

Гренц также призналась, что настоящим шоком для нее стало особенное отношение Криворотова к кубинской модели. «Мне кажется, что победит Барбара. Никто не знает точно, но с первой серии я так думаю, — уверена Гренц. — Я обалдела, когда увидела, как они целуются во второй серии. Мы ведь по большей части не знали, что происходило на свиданиях. В этом фишка шоу — это настоящая жизнь с своими трудностями».

По материалам Peopletalk

Фото: Legion-Media, Instagram