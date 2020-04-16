В аптеках начнут продавать тканевые маски

По
mavit
-
23

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

В аптеках начнут продавать тканевые маски

Depositphotos

Аптеки России смогут продавать тканевые гигиенические маски. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минпромторга РФ.

Отмечается, что к продаже допустят гигиенические маски, которые сделаны согласно зарегистрированным в реестре техническим условиям производства.

Данные условия гласят, что маски должны состояться как минимум из трех слоев. Их разрешается делать из бязи, миткаля, вафельной ткани или другого качественного материала.

Также у масок обязательно должны иметься обеспечивающие плотное прилегание к лицу средства фиксации. Такие маски можно стирать и использовать повторно, однако их необходимо регулярно менять.

Уточняется, что Минздрав уже разослал необходимые разъяснения в российские регионы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Кабмин приостановил ограничение на торговлю масками

Источник