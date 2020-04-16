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Maxim Shemetov/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/581/11966581/RTS1YJBN-pic905-895x505-46098.jpg" alt="Доллар вырос до 75 рублей на Мосбирже" /></p> <p>

Курс доллара на Мосбирже вырос до 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, иностранная валюта прибавила 3%, курс доллара составил 75,23 рубля.

Кроме того, курс евро увеличился на 2,3% до 82 рублей.

В четверг, 9 апреля, прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка. Участникам встречи не удалось прийти к общему соглашению, так как Мексика отказалась от предложенных условий. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.

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